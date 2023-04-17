Son dakika açıklamasına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 48 yaş ve altındaki vatandaşlar için emeklilik koşullarını açıkladı. Önceden, erken emekli olmak isteyen vatandaşların prim gün sayıları ile çalışma zamanları göz önünde bulundurularak koşulları yerine getirilmiş sayılıyordu. Ancak yeni çalışmalarla birlikte, emekli olmak için hangi koşulların gerektiği ve hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığı merak edilmeye başlandı.

50 yaşını doldurmamış vatandaşlar açısından, ödenmiş prim günleri ile çalışma saatlerinin toplamının 50 yaş açısından geçerli olabilecek koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Önceki yıllarda yapılan uygulama ile kanunlara göre erken emekli olmak için avantajlı durumlar söz konusuydu. Ancak yeni çalışmalarla birlikte, söz konusu durumların geçerli olabilmesi için gerekli şartların karşılanması gerekiyor.

Emekli olmak isteyen vatandaşlar açısından en avantajlı durum, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlarda bulunuyor. Bu tarihten önce sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için emeklilik koşulları değişiklik gösteriyor. En az 25 yıl boyunca sigortalı olarak çalışan vatandaşların yanı sıra, aynı zamanda 5225 gün sayısının tamamlanmış olması gerekiyor. 49 yaşında bir vatandaşın emekli olabilmesi için bu koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

SGK'nın açıklaması, erken emeklilik planları yapan vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Ancak, emeklilik koşullarının yerine getirilmesi için belirli bir sürenin gerekli olduğu unutulmamalıdır. Özellikle 50 yaşın altındaki vatandaşlar için emekli olabilmek için daha fazla prim ödemeleri gerekebilir.

Sonuç olarak, emeklilik koşulları konusunda dikkatli olmak ve doğru hesaplamalar yapmak gerekiyor. Her vatandaşın durumu farklı olabilir, bu nedenle emeklilik planları yapmadan önce mutlaka uzman bir danışmana başvurmak önemlidir.