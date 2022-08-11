48 yaş altında olup erken emeklilik bekleyenler için duyuru yapıldı! Resmi gazetede yayınlandı ve şartlar açıklandı!

Son dakika haberi geldi. 48 yaş altında olan kişiler için erken emeklilik haberi geldi. Erken emekli olmak isteyenler için yeni bir güncelleme yapıldı. Daha önceki zamanlarda erken emekli olmak isteyenlerin emekli sayılabilmesi için prim günleri ve çalışma günleri ön planda oluyordu. Bu durumda da yaş beklenmeden emekli olma şansı oluyordu. Yalnız çıkan son kararda erken emeklilik hayal oldu ve vatandaşlar bu yıl içinde EYT sorununun çözümünü bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bu konu ile ilgili açıklama yaptı ve bu konunun en yakın zamanda çözüleceğini, erken emeklilik hakkı kazanan bireylerin mağdur olmayacağını duyurdu.

48 yaş altında olanlara emekli olmak için şartlar nedir?

Emekli olmak isteyenlere prim günlerine bakılarak ve çalışma günleri sayılarak emekli olma imkanı sağlanıyordu. Yapılan yeni güncellemelerde emekli olmak isteyenler nasıl bu işlemlerin olacağını ve erken emeklilik için şansı olacağını merak etmektedirler. Emekli olmak isteyenler erken emekli olmak için de bazı şartlara uygun olması gerekecek.

48 yaş altında olan kişilerin erken emekli olması için 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişinizin olması gerekmektedir. Emekli olmak isteyenler 1999 sonrasında işe girdiyse prim günlerinin doldurup yaşını beklemesi gerekmektedir. Ama eğer belirtilen tarihten önce eğer bir iş yerinde çalıştıysanız sizlere erken emeklilik için şans verilecektir. Emekli maaşı almak isteyenler 25 yıl sigortalı olarak çalışması isteniyor. Bununu yanında ise 5225 günü tamamlamış olmanız şarttır. Bu şekilde 48 yaş altında olsanız bile sizlere erken emeklilik fırsatı veriliyor. Meclis açıldıktan sonra bu yasa netleşecek ve 1999 dan önce çalışan kişilerde artık erken emekli olabileceklerdir. Bu kararın 2022 yılının sonuna doğru resmileşeceği de konuşulmaktadır.