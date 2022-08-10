350 TL ve üzerinde benzin almak isteyenlere hediye para ödemesi geri iade edilecek! Bankadan açıklama yapıldı!

Son zamanlardaki benzin zamlarından sonra vatandaşlar bankaların promosyonlarını takip ederek, aldıkları benzin ile para kazanma veya yakıt kazanma taktiklerine bakmaktadırlar. Devlet bankası olarak Türkiye'de hizmet veren Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yaptı. Vakıfbank yaptığı bu duyuruda özellikle benzin almak isteyenlere destek vereceğini açıkladı. Vakıfbank üzerinden yapılan duyuruda 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında benzin veya mazot alan kişilere World puan hediye edilecek. Bunun için Vakıfbank kartınız ile tek seferde yapacağınız mazot alımlarında geçerli olmaktadır. 4 kere 350 TL ve üzerinde akaryakıt alışverişi yapan kişiler 60 TL puan kazanabileceklerdir.

Kampanya detayları nelerdir?

Vakıfbank üzerinden bu kampanyaya katılmak için bankanın kredi kartını kullanmanız gerekmektedir. Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra Cepte Kazan üzerinden başvurunuzu yapmak için bu menüye girdikten sonra Hemen Katıl düğmesine tıklayabilirsiniz.

Vakıfbank 350 tl üzerinde benzin alan kişilere 60 tl puan kampanyasına katılacak olan kişiler aynı gün ve tek seferde 350 TL ve üzerinde alışverişleriniz için geçerli olmaktadır.

Kampanyaya sadece müşteri kendi adına katılabilir ve bu kişilerin ek kartları olması durumunda World puan kazanabilmektedirler. 60 TL kazandıktan sonrası bu puanları istediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

Kampanya detaylarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden de öğrenmeniz mümkün olmaktadır. VakıfBank kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.