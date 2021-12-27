Vakıfbank ve Daha Birçok Banka 170 bin TL Nakit Kredi Vereceğini Açıkladı, Hem de Düşük Faizli!

170 bin TL’ye değin ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız bahsi geçen krediye bazı bankalar aracılığıyla gelir belgesi ve kimlik getirerek başvuru yapabilirsiniz. 170 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen birçok kişi bulunuyor. Bu yüzden de bu haberle beraber birçok kişinin yüzü gülecek demektir. Bu temel krediye başvuruda bulunabilmeniz için banka tarafınızdan düzenli bir gelir belgesi isteyecek. Krediyi kullanacak olan bireyin de banka şartlarına uymasını talep edecektir.

Kredi notunuzun yüksek düzeyde olması da bir hayli önem arz edecek demektir. Öteki bankalara fazla sayıda başvuru yapmamanız ve kredi notunuzun da 1200’ün üzerinde yer alması halinde koşullara uygunsanız 170 bin TL’ye değin ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Bankalar bu krediyi verince sizin öteki bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı da sonlandırmak ister. Bu gibi durumlarda bir tane yere ödeme kolaylığından yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 170 bin TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Vakıfbank en çok da çalışan ve emekli olan müşterilerine hızlı bir biçimde kredi onayı çıkarmaktadır. Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını bahsi geçen bankalardan almaları halinde maaşlarının yirmi iki katına değin kredi çekebileceğini belirtebiliriz. Bunun yanı sıra çalışan bireylerin de en az altı aylık bir sigortaları olması halinde kredi almaları mümkün hale gelecektir.

Şekerbank 170 bin TL Kredi Başvurusu

Şekerbank şubelerini ziyaret ederek kimliğiniz ve tabii ki gelir belgenizle beraber 190 bin TL’ye dek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu gerçekleştirecek olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları halinde Şekerbank ile 36 ay vadeye dek kredi kullanabilecektir. Şekerbank 170 bin TL ihtiyaç kredisi aldığınız zaman öteki bankadaki borçlarınız da kapatıp tek bir bankaya ödeme kolaylığından faydalanmış olacaksınız.

170 bin TL Kredi Veren Öteki Bankalar Hangileridir?

QNB Finansbank, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Alternatifbank, Anadolubank, TEB Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de 170 bin TL’ye dek ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Böylece işleriniz kolaylaşmış olur.