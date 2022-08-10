47 Yaşını Doldurmuş Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Destek Ödemesi İmzalandı! Nakit Sıkıntısı Çekenlere

47 yaş ve üzerinde olan ve emekli olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden destek ödemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada, devlet destekli olarak sizlere 50000 TL kadar ödemeler yapılacak ve dilerseniz bu ödemeler, içerisinden diğer bankadaki olan borçlarımızı da kapatarak, düşük faizli kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte bu bankalar üzerinden nakit kredi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi almak isteyen kişilere aynı gün içinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. Devlet bankaları yapmış oldukları bu kampanyalarda 50000 TL'ye kadar vatandaşların ihtiyaçlarına göre, limitler belirleyecek ve sizin borçlarınızı kapatarak da düşük faizde krediler kullanmamıza imkan sağlayacaktır. başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin kredi imkanından faydalanabilmeleri için emekli maaş hesapları da bu bankalar üzerinden olması istenmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler aynı gün içinde destek ödemelerini alabilmektedirler.

Başvurular İnternet Üzerinden!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk Bank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler internet sitelerine giriş yaparak, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden veya internet şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Banka hesabı olmayan kişiler ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, isterlerse banka şubelerine gidebilir, isterlerse de yine internet sitelerine giriş yaparak buradaki başvuru formlarını doldurabilirler. Yapılacak olan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler, aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli olan vatandaşlara ayrıca, emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda, promosyon imkanı sunuyor.