47 Yaşında Olanlar İçin Erken Emeklilik Şansı! 47-54 Yaş Aralığında Olanlara Özel Emeklilik Şansı!

Eğer 47 ila 54 yaş aralığında iseniz erken yaşta emekli olma şansı sunuluyor. Çalışan işçi kesimin emekli olmasını sağlayan şartlar arasındaki en önemli koşul, belirli bir süre olarak sigortalı çalışma yaşamının olması ve belirli bir yaşa erişme şartı olarak ele alınmaktadır.

Çalışan işçi kesiminin erken yaşta emekli olabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gereklidir. Bu koşuların yerine getirildikten sonrasında yaş ve prim şartını sağlayan kişiler emekli olabilecekler. Staj sigortasının yapılmasından sonra, doğum yapan ve çalışmaya devam etmekte olan anne, borçlanma yaparak ve borçlandığı süreç kadar işe başlangıç tarihini geri çekme şansına sahiptir.

Örnek Erken Emeklilik Hesaplama

Erken yaş için emekli olmak isteyen bir kişinin 20 Haziran 1990 tarihi için staj sigortası yapıldığı varsayılsın. Söz konusu çalışan kadın 20 Haziran 1994 tarihinde çalışmaya başlamış olsun ve bu durumda kişinin emeklilik imkanı 20 yıl 50 yaş, prim gününün de 5675 prim günü olması gereklidir.

1991 yılı Mayıs içinde staj sigortası yapılmış olan bir kadın çalışanın daha sonrasında 20 Mayıs 1994'te çalışma hayatına başlamış olsun. Bu kişinin emeklilik şartı ise 20 yıl; 50 yaş ve de 5675 prim günü şeklinde gelişecektir. Çalışan kişinin 20 Mayıs 1992 tarihinde de doğum yaptığı ele alınırsa 2 yıl borçlanma yöntemi ile başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992 yılına başvuru ile çekerek emeklilik yaş sınırı 48 yaş olarak gündeme gelecek ve de emeklilik için 2 yıl daha kazanma fırsatını yakalanacaktır. Brüt asgari ücretin 3.577,50 TL olması ile 30 günlük borçlanma durumu için gerekli olan tutar 1.144,80 TL; 1 çocuk için borçlanma durumu 24 aylık borçlanma tutarı 27.475,20 TL’dir.

10 Yıl Ödenecek Prim Yeterli Olacaktır

Sigortalı şekilde 15 yıl ve de 3600 günü doldurmuş olan kişiler daha fazla çalışmaya lüzum olmadan emekli olabilecektir. Gerekli olan yaş durumu kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlendi. Bu durumdan yararlanmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak giriş yapılması gereklidir. Bu tarihten sonra sigortalı şekilde işe başlayanlar için prim 4500 güne, yıl şartı ise 25 yıla çıkmıştır.