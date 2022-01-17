Denizbank, TEB ve Akbank Birleşti "Sıkıntılar Gidecek" Dendi: Şubelere Gidenler 100.000 TL Gitmeyenler 50.000 TL Alacak

Bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte 2021 yılında yapmış oldukları kampanyaları, 2022 yılında da devam ettiklerini duyurdu. Vatandaşları hızlı bir şekilde kredi onayı veren Denizbank, Akbank ve TEB Bankası, bu sıkıntıları giderecek olan 100.000 TL'ye kadar kredileri banka şubeleri üzerinden banka şubelerine gidemeyecek olan kişilere ise 50.000 TL'ye kadar SMS ile kredi imkanı sağlayacak.

Kredi notu uygun olan kişiler kredi başvurusu yaparak, yüksek limitli kredi onayı almaları durumunda 100.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu kredilerde 24 ay vadeli olarak kredi işlemleri yapacak ve ayrıca diğer bankadaki olan tüm borçları da kapatacak. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler ise yine aynı şartlar dahilinde yüksek limitli kredi kullanarak ihtiyaçlarına göre, kredi alabilecek.

Denizbank'ın TEB Bankası ve Akbank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. Daha önce bankalar üzerinden çalışmış ve kredi onayı alamamış olan kişiler başvuru yapmadan önce banka kredi notunu sorgulaması ve en düşük 1100 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor.

Denizbank Kredisi

Denizbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesini verip 100 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanabiliyor. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak hem diğer bankadaki tüm borçlarını kapatabilir, hem de düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise en az üç aylık sigortası olması durumunda bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Banka şubesine gidecek zamanı olmayan kişiler ise Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 32 80 numarasına göndererek, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilir.

TEB Kredisi

Teb Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek, 100.000 TL SMS atarak ise 50.000 TL kredi onay alabilecek. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC Kimlik Numaranız: 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Akbank Kredisi

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, düşük faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsa, banka şubelerine giderek işlem yapması yeterli olacaktır. Sms ile kredi başvurusu yaparak, 50000 TL kredi onayı almak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu sunacak ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesabınıza yatacaktır.