43 Yaşını Dolduran ve Erken Emeklilik Hakkı İsteyenlere Müjdeli Haberi Veriyoruz! 43 ile başlayıp 44-45-46 yaşlarını da kapsamakta olan bireyler için erken emekli olma durumu baştan sona değerlendirildi. Bu durumda bulunan vatandaşlara özel bir haber geldi. Haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktarıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT’liler için gündemi bir süre meşgul edecek yeni bir haber geldi. 43-46 yaş aralığında olan kişilerin emekli olma seçenekleri yeniden gün yüzüne çıktı ve konuya dair yeni bir gelişme yaşandı.

EYT’lilere yönelik emeklilik durumlarını çözen bu haber, bahsi geçen konuda bekleyişe girenlerin merakını bir hayli gidereceğe benziyor. Yetkililer aracılığıyla duyurulmuş olan bu haber de bu durumda olan kişilerin bazı koşulları sağlaması gerektiğini açıklamaktadır diyebiliriz. Emekli olabilmek için yaş kıstasını sağlaması şart olan ve de bu durumdan dolayı emekli olamayan, doğal olarak mağdur hisseden kişiler büyük bir hevesle EYT’yle alakalı haberleri takip etmeye devam ediyor.

Erken Emeklilik Devri Başlıyor

Bu kapsam içerisinde en çok da 43-46 yaş aralığında yer alan ve de emekli olamamış olan kişiler kendilerinin EYT kapsamına girip girmediğiyle alakalı meraklarını bitirmek için araştırma yapıyor. Son zamanlarda bu konuya dair hareketlenmeler yaşanıyor. Emekli olmak isteyenler mesleklerinde bulunan yıpranma payı ve çalışma zamanlarını doldurmuş olmaları durumunda erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Mesleki yıpranma payı bulunabilecek olan işlerde çalışma yürüten vatandaşlar için de zam ve yıpranma gibi teselli ücreti alınabilmektedir.

Ama bu kişilerin erken emeklilik durumları konusunda net olmayan ayrıntıların araştırılmaması manasına da gelebilir. Yetkililer tarafından gelen açıklamaların her bir tanesinde EYT kapsamı içerisinde bulunan bireylerin, erken emeklilik şansına kavuşmasıyla alakalı bazı çalışmaların yapıldığı yer alıyor. Bu çalışmalar içerisinde 18 adet meslek grubunun yanında 45 meslek grubunun da yer alacağı söyleniyor. Bu hallere yönelik olarak çıkan yeni yasanın da onay sürecinden geçmesi halinde 45 meslek grubu için yıpranma payı verilmesi olağan hale gelecektir. İlerleyen günlerde gelişmelere yenileri eklenecektir. Daima takipte kalın, ayrıntıları kaçırmamaya dikkat edin.