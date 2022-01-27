PTT 20 bin TL’lik Ödeme Yapacağını Duyurdu! Başvuru Yapan Kişilere Dikkatli Olmaları Söylendi

PTT 20 bin TL’lik Ödeme Yapacağını Duyurdu. PTT şubeleri vasıtasıyla 20 bin TL ödeme yapılmaya başlandı. Herkes daha şimdiden PTT’de kuyruklar oluşturmaya başladı diyebiliriz.

PTT aracılığıyla gerçekleştirilen açıklamalarla vatandaşlara direkt olarak nakit gereksinimlerine dair kampanya hazırlandığı ortaya çıktı. Uygun düzeyde yer alan faiz seviyeleriyle 20 bin TL’ye değin ulaşan tutarlarda Aktif Bank aracılığıyla krediler vatandaşlara aktarılacak.

PTT vasıtasıyla verilmekte olan bu sevindirici haberle beraber 20 bin TL 36 aylık vadeli nakit krediler de kullanılabilmiş olacak. Vatandaşların gereksinimlerine yönelik bir şekilde ödemesi yapılacak olan bu kredi kampanyası dahilinde 20 bin TL için onay almak isteyenlerden biriyseniz de bu kredi için başvuru yapmanız önemlidir. Başvuru SMS yolu ile gerçekleştiriliyor. İşte detaylar…

SMS ile Kredi Başvurusu Devri

SMS ile kredi çekmek için başvuruda bulunacak olan bireyler, emekli maaşlarını PTT ile alıyorsa aralarında bir boşluk bırakıp PTT TC kimlik numaralarını yazıp 3050’ye SMS olarak göndermeleri lazımdır. PTT maaş müşterisi olunmaması halinde de kredi TC kimlik numarası yazılarak 3050’ye yine SMS atılması lazımdır.

PTT’nin Verdiği Krediye Nasıl Başvurulur?

10 bin TL meblağdan başlayan ve 20 bin TL’ye değin olan tutarlarda anında nakit olanağı sunan PTT, yeni kredi açıklaması konusunda uygulanacak olan koşulları da açıklamış oldu. PTT tarafından gerçekleştirilen açıklama ise nakit para desteğine gereksinim duyanları son derece sevindiren bir haber oldu.

PTT ister şubeyi ziyaret ederek isterseniz de cep telefonunuzdan mesaj atmanız suretiyle başvuruları yapabileceğinizi açıklamış bulundu. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasıyla krediyi şu an kullanıp, ödeme süresine de 3 ay sonra başlamayı mümkün kılıyor. 3 ay sonrasında ödenmeye başlanacak olan bu kredinin faizleri son derece düşük olmaktadır.

PTT SMS Başvurusu

PTT’nin son duyuruları doğrultusunda SMS ile kredi başvurusu yapılabileceği anlaşıldı. Sadece birkaç önemli bilgiyi SMS olarak belirlenen numaraya gönderiyorsunuz. Böylece başvuru süreciniz en iyi biçimde başlamış oluyor. Aktif Bank vasıtasıyla verilecek olan bu kredide uygun faiz oranlarıyla tamamen uygun ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Detaylar ilerleyen günlerde çeşitlenecektir.