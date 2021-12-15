43 Yaşında Erken Emekli Olmak İsteyenlere Müjdeli Haber Bildirildi, Şartları Belli Oldu

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) için yeni bir haber duyuruldu. 43,44,45,46 yaşlarından emekli olma durumları olan vatandaşlar için yeni bir haber bildirildi. Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

EYT’ye yönelik yeni haber bekleyenlerin merakını giderecek yeni bir haber yetkililer tarafından duyuruldu. Emekli olabilmek için yaş kriterini sağlamaya çalışan ve bundan dolayı emekli olamayan, mağduriyet yaşayan vatandaşlar EYT’ye yönelik haberleri dikkatle takip etmektedirler. Bu kapsamda özellikle 43,44,45,46 yaşındaki emekli olamayan vatandaşlar kendilerinin EYT’den yararlanıp yararlanamayacağına yönelik araştırmalar gerçekleştirmektedirler. Son günlerde gündemde oldukça yer alan EYT haberlerine yönelik gelişmeler sıklıkla merak edilmekte ve takip edilmektedir.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Gelişmeleri Nelerdir?

EYT kapsamında vatandaşlar mesleki yıpranma durumu neticesiyle erken emekli olabilmektedirler. Emekli olmak vatandaşlar yıpranma payları ve çalışma sürelerini doldurmaları halinde erken emekli olabilmektedirler. Mesleki yıpranma payına tabi olunacak işlerde çalışan vatandaşlar, yıpranma ve zam gibi teselli ücreti alabilmektedirler. Fakat bu vatandaşlar erken emeklilik için sağlanacak olan hizmetin haberlerini yakından takip etmektedirler.

Yetkililer tarafından yapılan duyuruda EYT kapsamında olan kişilerin erken emekli olabilmelerine yönelik bazı çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında yapılacak olan görüşmelerde farklı 18 meslek grubu sayısının 45 meslek grubuna çıkarılabileceği iletilmektedir ve buna yönelik çıkan yeni yasanın onaylanması halinde 45 meslek grubuna yönelik yıpranma payı verilecektir. Yıpranma payına dahil olacak meslek gruplarında çalışan ve emekli olan vatandaşlar EYT’yi beklemeden emekli olabilecekledir. Ülkemizde son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar, düşük ücret, emekli maaşlarının alım güçlü gibi durumlara rağmen vatandaşlar erken emeklilik için sabırsızlıkla beklemektedirler. Bu nedenler devlet yetkililerinin EYT’ye yönelik gerçekleştireceği çalışmalar vatandaşlar tarafından çokça önemsenmektedir.

Mesleki yıpranma payı ve risk arz eden meslek gruplarında çalışan vatandaşlar için iş kanunu kapsamında onaylanan yasadan yararlanma hakkı verilmektedir. Bu meslek gruplarında çalışan vatandaşlar için aranacak bir diğer şart ise en az 5 ve 8 yıl gibi bir süre zarında risk ve yıpranma payı barındıran mesleklerde çalışmış olmaları gerektiğidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılında gerçekleşmiş olması istenen EYT projesinin 2022 yılında hayata geçmesi beklenmektedir.