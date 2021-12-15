Emekliye Yeni Bir Müjde Var, 2.000 TL ile 4.000 TL Arasındaki Ödemeler Emeklilerin Hesaplarına Yatmaya Başladı

Emekli olan kişilerin zor durumda olması ihtimaline karşılık, bankalardan 4 bin TL'ye varan tutarda ödeme alabilmelerinin önü açıldı. Son dakika haberi olarak paylaşılan bu gelişme ile emekli olan kişiler, bu ödemelerden yararlanabilecek. 4.000 TL'ye kadar verilmesi hedeflenen nakit para, emeklilere ve ihtiyacı olan şahıslara verilecek.

Başvuru yaptıktan sonra hemen 1 gün içinde yapılacak olan ödemeler, hesaplara yatırılacak ve ödemeler de uzun vadeli planlar ile geri ödenecek. Başvuru yapmak isteyen emekliler ihtiyaç kredisi şeklinde 2.000 TL almak istiyor ise bu paralar 36 aya varan vade ile bölünerek hesaplara yatırılacak. 2.000 TL ile 4.000 TL arasında ödeme alabilecek olan emekliler ayrıca bu para üzerinde nakit avans başvurusunu da yapabilecek.

Uygun faiz seçenekleriyle kredi kampanyasına dahil olmak isteyenler, kamu bankaları ve de özel bankaların aracılığıyla duyurulan bu kampanyalarla beklemeden hızlı bir şekilde sonuç alacak. Emekli olan kişilerin ise başvuru yapacakları bankalar üzerinden kredi onayını alması gereklidir. Ayrıca bu bankalar üzerinden maaş almak şartı sayesinde de hemen ödemeler yapılmaktadır.

Kampanya kapsamında Ziraat Bankası, yapmış olduğu bu duyuruda, emeklilerin maaşlarını kendi bankasından alması halinde 36 aylık vadeli düşük faizli kredi seçeneğinin verileceğini açıkladı. 4.000 TL'ye kadar olan acil nakit destek ihtiyacı için kullanılacak olan bu destek kampanyası, aynı zamanda nakit avans olarak artı hesap şeklinde emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank kamu bankaları da bu kampanya katılımını vatandaşlara sunmaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için aranacak şart, bankaların müşterisi olma koşuludur. Kampanyaya katılacak olan kişiler kredi puanları uygun ise anında krediyi kullanmaya başlayabilecektir.

Söz konusu kampanya açıklaması bazı özel bankalar tarafından da kampanya olarak duyuruldu. Bankalar üzerinden kredi alacak kişilere özel olarak yapılan bu kampanya kapsamında özellikle Denizbank ve Akbank düşük oran faizli ve SMS ile geri dönüş yaparak, ihtiyacı olan kişilere destekler vereceğini açıkladı. Denizbank ve Akbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, zaman kaybetmeden sonuç alabileceklerdir.