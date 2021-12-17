43, 44, 45, 46 yaşında olmak isteyenler bu haberi bekliyordu, Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. 43, 44, 45, 46 yaşında olmak isteyenler bu haberi bekliyordu. Erken emeklilik için EYT de son dakikalarda sıcak gelişmeler yaşandı. Peki EYT bekleyen vatandaşlar 43, 44, 45, 46 yaşında emekli olacak mı? 2022’de EYT çıkar mı?

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EYT bekleyen vatandaşlarımız için özellikle son günlerde sıcak gelişmeler yaşandı. Emekli olabilmek için yaş sınırında olan ve bu yaş sınırından ötürü emekli olamayan vatandaşlar özellikle EYT haberlerini dikkatle takip ediyor. Özellikle bu konuda ve 43, 44, 45, 46 yaşında olan vatandaşlarımız EYT ile alakalı detaylı araştırmalar yapmakta ve hükümetten gelen müjdeli haberleri beklemekte.

Özellikle 43, 44, 45, 46 yaşında olan vatandaşlarımız için yeni gelişmeler yaşandı. İşte ülkemizin gündemini oldukça meşgul eden EYT ile alakalı son gelişmeler...

EYT bekleyen vatandaşlarımızın, mesleki yıpranma sebebi ile erken emekli olabileceklerini söyleyebiliriz. Emekli olmak isteyen vatandaşlarımız, mesleki yıpranma ile çalışma süresi tamamlandıktan sonra erken emekli olabilecekler. Bazı işlerin yıpranma payı vardır. Özellikle bu işlerde çalışan vatandaşlar zam veya yıpranma ödemesi gibi ödenekler de alabilmektedir. Ancak bu vatandaşlarımızın en çok beklediği haber EYT…

Devletin yapmış olduğu açıklamalara göre EYT kapsamına giren vatandaşlarımızın erken emekli olabilmesi için projeler ve görüşmeler devam etmekte. Bu görüşmelerin kapsamında 18 ayrı meslek, 45 mesleğe kadar çıkabilecek. Yeni yasanın onaylanmasının ardından 45 mesleğe kadar çıkabilecek yıpranma payı da olacak. Bu gelişmelerin ardından bu işlerde çalışan ve emekli olan vatandaşlarımız EYT’ yi beklemeden emekli olabileceklerdir. Özellikle ülkemizde ekonomik sıkıntılar pandemi ile birlikte artmış olsa da vatandaş düşük emekli ücretine rağmen emekli olmak istemektedirler. Bunun içinde hükümetten gelecek EYT haberini beklemekte. Bu yüzden EYT için yapılacak olan çalışmalar vatandaş için büyük önem arz ediyor.

Yıpranma payı ve riskli meslek grubunda çalışan vatandaşlarımız iş kanununa dayanarak bu yasadan faydalanarak erken emekli olabilecekler. Ancak bu tarz yıpranma payı olan işlerde en az 5 ila 8 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına bakacak olursak 2017 yılında hayata geçmesi beklenen EYT’ nin, 2022 yılında hayata geçmesi bekleniyor.