40.000 TL'ye Kadar Olan Borçlarınızı Kamu Bankaları 36 Ay Vadeli Olarak Anında Kapatıyor!

Bankalarda borçları olan kişilere kredi verilecek. 40000 TL ye kadar olan banka üzerinden kredi ve kredi kartı borçlarınız varsa bu borçları verilecek olan borç kapatma kredisi ile birlikte kapatabileceksiniz. Kamu bankaları üzerinden 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme olarak verilecek bu kredilerde başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç verilecek. Son zamanlarda özellikle kredi ve kredi kartı borçları olan müşterilere bankalar üzerinden nasıl bir kredi verileceği konuşulmaktadır. 40000 TL'ye kadar diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatacak olan bankalar ise Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank olmaktadır. Bankaların kredi politikalarına uygun olmanız durumunda hemen bu kredileri kullanabilecek ve kredi kullandıktan sonrada tüm banka borçlarınızı kapatabileceksiniz.

Kredi başvuru şartları belli oldu.

Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 40000 TL ye kadar olan banka borçlarına kapatmak için kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve on sekiz yaşından büyük olan herkesin başvuru yapabileceği bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belli şartlarda uygun olan müşteri olması durumunda hemen işlem yapabileceklerdir. Bankalardan, icralık olduysanız avukatlık olduysanız malesef kredi onayı alamayacaksınız. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bu üç banka üzerinden hemen kredi başvurunuzu yaparak, düşük faiz oranları ile birlikte kredinizi kullanabileceksiniz.

40000 TL borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubelerine giderek, 40000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yapabileceklerdir. Banka şubelerine giderken kimliğinizi ve gelir belgenizi götürebilir ve bankadan almış olduğunuz kredi başvuru formunu doldurarak şube yetkilisine vermeniz gerekmektedir. Başvurunuz sonrasında banka sizin değerlendirmenizi kısa bir süre içerisinde yapacak ve her ne kadar banka borcunuz varsa sizlerin önüne çıkartacaktır.

Bu banka borçlarına 40000 TL'ye kadar kapatabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen borç kapatma kredilerinde banka sizin tüm banka borçlarınızı kapatmak isteyecektir. Bu sebeple banka şubelerine giderken, bu kredi kampanyasına katılacağınız da bilmeniz gerekiyor. Eğer borç kapatma kredisi üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, ayrı bir krediye başvuru yapmanız gerekiyor.