3000 4000 5000 TL Acil İhtiyaçlarınız İçin 3 Kredi Paketi Başladı, 36 Ay Vadeye Kadar ve 90 Gün Ertelenecek Nakit İmkanı

Bankalar üzerinden son dakika yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. 3000 TL ile 5000 TL arasında kredi ihtiyacı olan kişilere acil nakit ihtiyaçlarında bankalar üzerinden şubelere gitmeden de onay alabilecekler. 3000 TL 4000 TL ve 5000 TL olarak 3 kredi paketini duyuran bankalar yarından itibaren bu krediler için başvuru almaya başlayacaklar. Kamu bankaları ve özel bankalar başta olmak üzere katılım bankaları da bu kredi desteklerine, faizsiz olarak işlem yapacaklarını duyurdular. Özellikle Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden müşteriler banka şubelerine gitmeden ve bu bankalarda hesapları olması durumunda internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilecekler.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda bankalar üzerinden bu kredi limitlerini alabilmeleri için belirli bir kredi notuna sahip olması gerekiyor. Daha önce banka çalışmanızın iyi olması durumunda 36 ay vadeye kadar 3 ayı ertelemeli olarak kredi kampanyasına katılabilecek ve ihtiyacınız olan krediyi hemen kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankasından acil kredi kampanyası

Ülkemizin kamu bankası olarak hizmet sunmaya devam eden Ziraat Bankası, acil kredi kampanyasına kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden acil kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden acil kredi kampanyasına katılacak olan müşteriler, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilecekler. Ziraat Bankası düşük faiz oranlarıyla bu kredileri verirken, çalışan ve esnaf olan devlet memuru ve emekli olan kişilere acil para ihtiyaçlarında şubelere bile gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi onayı verecektir.

Akbank Direkt uygulamasından acil kredi başvurusu

İnternet bankacılığı kullanmak isteyen kişiler eğer Akbank, hesapları varsa, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan acil kredi başvurusunda bulunabiliyorlar ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız acil kredi başvurusunda, banka sizlere 3 ay ertelemeli ve toplamda da 36 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay alırsanız hemen bu krediniz hesaba yatacak ve haftasonu olsa bile istediğiniz zaman kredinizi kullanabileceksiniz. Akbank üzerinden bizi uygun limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız da bankanın yapmış olduğu SMS kredi kampanyasına katılarak, hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebileceksiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz. Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapan müşterilere 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır.