40.000 TL'ye kadar nakit ödeme! Gelir belgesiz alınabilecek, Bankalardan duyuru yapıldı!

Bilindiği üzere kredi çekmek için aranan şartlardan biri düzenli gelirinizin olması ve bunu resmi evraklar ile belgeleyebiliyor olmanızdır. Düzenli bir gelire sahip olmayan veya gelir durumunu resmi evraklar ile belgeleyemeyen kimseler bu evrakı bankaya sunamaz.

Bu durumda kredi almanın mümkün olup olmayacağı özellikle öğrenciler ya da işi olmayan kimseler için merak konusudur. Böyle durumlarda olan kimselere de belirli koşullarda kredi veren bankalar mevcuttur.

Gelir Belgesiz Kredi Kullanma Şartları

Öncelikle bankaya bir gelir belgesi sunmanız gerekir. Eğer gelir belgenizi sunamıyor ve kredi çekmek istiyorsanız, kredi notunuzun detaylı bir şekilde inceleneceğini unutmamalısınız. Bir nevi kredi notunun kapsama alanının artması ve daha işlevsel olması ile başlayan gelir belgesiz kredi olanağı, doğal olarak kredi notunuz ile yakından ilgilenilerek mümkün olmakta.

Finansal geçmişinize dair size verilen bir puan olarak tanımlanabilecek kredi notunuzun içerdiği verilerin bankalar tarafından değerlendirilmesi bu durumda en önemli ölçüt oluyor. Bunun yanı sıra bankalar sizden ipotek ve kefil talep edip taahhüt de isteyebiliyor.

Resmi olarak gelirini belgelendiremeyen kimseler için bir diğer seçenek de ek gelir beyanı. Örneğin çalışmıyor iseniz ancak kiranız ile geçiniyor ve bu bütçe ile kredi alabileceğinizi düşünüyorsanız, bankaya kira bordronuzu sunarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar

Odebank, belirli sınırlar çerçevesinde bordrosuz kredi olanağı sunuyor. Elbette ki kredi notunuz ve düzenli bir finans geçmişinizin olması bu konuda büyük önem arz ediyor. İnternet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz ancak sonuçlandırma Odebank şubelerinde yapılıyor.

Garanti Bankası’nın sizlere sunmuş olduğu bir avantaj olarak karşınıza “İlk Kredim” başlığı çıkar. Daha önce hiç kredi çekmediyseniz bu avantajdan yararlanmanız mümkün, elbette belirli koşullarda. Daha önce hiç kredi çekmemiş oluşunuzun yanı sıra temiz bir sicilinizin olması, borçlarınızın bulunmaması gibi şartlar da gerekiyor.

Türkiye Ekonomi Bankası, CEPTETEB uygulaması ile düzenlediği düşük faiz kampanyalarıyla hızlı bir şekilde başvuru yapılabilecek kredi olanakları sunuyor. Finansal geçmişinizin diğerleri gibi bu başvurunun kabulü için de önem arz ettiğini söyleyebiliriz.

AKBANK ise online kredi başvuruları ile kredi notlarının durumuna bağlı olarak 40.000 TL tutarına kadar gelir belgeleri olmadan kredi çekebiliyor. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak 40.000 TL ve 48 ay vadeye varan olanaklar ile gelir belgeniz olmadan kredi çekmeniz mümkün olabiliyor.