40.000 TL Nakit Ödeme Haberi! Banka Başvuru Yapan Kişilere Hemen Ödeyecek!

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan yeni kampanyada 40.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabileceğiniz bir kampanya açıklandı. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemesi verileceği resmi internet siteleri üzerinden duyuruldu. nakit kredi kullanacak olan kişiler için başlatılan Bu kampanyada hem Denizbank hem de Yapı Kredi Bankası İstediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere ödeme vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız işlemlerinizi yapmak için hemen aynı gün içinde Kredi başvurunuzu Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz.40.000 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek kredi puanı da uygun olması durumunda Yapı Kredi bankası'nın bireysel müşteriler için vermiş olduğu tüketici kredisi kampanyasına katılabilecekler ve bu kampanyadan yararlanarak hemen aynı gün içinde Onay alabileceklerdir.

Denizbank üzerinden nakit kredi başvurusunu 40000 TL olarak yapacak olan tüm vatandaşlar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemlerin aynısını DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebiliyor. Denizbank Bu kampanyada kendi banka hesabı olan vatandaşlara deniz mobil uygulaması üzerinden 7/24 düşük faizli ve düşük limitli kredi imkanı sağlamaktadır.

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da bu kampanyaya katılabiliyor. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim t.c kimlik doğum tarihi yazarak 32 80 numarasına mesaj göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız ve nakit kredi ödemesinin ne kadar olduğunu öğreneceksiniz.