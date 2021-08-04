Garanti BBVA Kefilsiz 70.000 TL Kredi Başvurusu kampanyasına başladı, 36 Ay vadeli olarak kredi ödemeleri yapılacak

Garanti BBVA Kefilsiz 70.000 TL Kredi Başvurusu kampanyasına başladı. Sizlerde Eğer Garanti BBVA üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız 70.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve tüm ihtiyaçlarınız için bu krediyi kullanabilirsiniz. Yazımızda Garanti kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir sizler için hazırladık.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka araştırması yaptıkları zaman karşılarına sürekli olarak Garanti BBVA çıkmaktadır. Bu banka isim değişikliği sonrasında daha yüksek limitli krediler vermeye başlamıştır. Sizde eğer bir acil nakit ihtiyacınız varsa ve bankalardan kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Garanti BBVA üzerinden 70.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterilerine kendi banka şartlarına göre kredi vermektedir. Şimdi sizlere bu şartlar hakkında bilgiler verelim.

Garanti BBVA 70.000 TL Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Banka krediyi genel olarak kefilsiz vermektedir. Başvuru yaptıktan sonra eğer banka onayı vermezse kefil istemeden olumsuz olarak bildirecektir. Banka bu sebeple 70.000 TL kredi kampanyasını kefilsiz olarak veriyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan, kredi sicilinde sıkıntı olmayan, banka borçlarını düzenli ödeyen, en az 3 aylık sigortası olan, emekli olan, esnaf olan kişiler bu kredileri kullanabilmektedir. Sizlerde eğer banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve 18 yaşının üzerindeyseniz banka kredi başvurusu için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Garanti BBVA 70.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu için bankanın farklı yöntemleri vardır. Ama yüksek limitli kredilerde başvurunuzun daha sağlıklı olmasını istiyorsanız size en yakın Garanti BBVA şubesine gidebilirsiniz. Bu durumda kredi başvurunuz detaylı bir şekilde müşteri temsilcisi tarafından incelenir ve bu şekilde kredi onayı alabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden banka şubesine gittiğinizde sadece kimliğinizle bu kadar yüksek bir kredi için onay alabilir, onay aldıktan sonra da yine sadece kimlikle kullanabilirsiniz. Kullandığınız 70.000 TL kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır. Sizde eğer bu bankadan kredi başvurusu yapacaksanız dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanabilirsiniz.

Banka şubelerinden başvuru yapacak zamanı olmayan ve ne kadar onay alacağını merak eden müşteriler ise bankanın resmi internet sitesi olan www.garantibbva.com.tr adresinden kredi başvurusu yapabilmektedirler. Buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurursanız banka kredi sonucunu hemen size söyleyecektir. Kredi onayı alan müşteriler internet sitesi üzerinden hesap açarak dilerse bu krediyi internet hesabı üzerinden de kullanabilirler. Daha önce bu bankada bir hesabınız varsa da internet bankacılığına girerek hem kredi başvurusu yapabilir hem de onaylanan krediyi hesaba atabilirsiniz.

Garanti BBVA üzerinden emekli maaşı alan müşteriler de bu kredilerde kredi notu düşük olsa bile kredi kullanma imkanına sahiptirler. Verilen tüm kredilerde banka kefil istememektedir. Ama banka evli olan kişilerin eş siciline bakacaktır. Sizin kredi notunuz yüksek olsa da eğer eşinizin kredi sicili kötü ise Garanti BBVA bankası onay vermeyecektir.