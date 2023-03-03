40 Yaşını Doldurmuş Ve Üstündeki Yaşlara Emekli Müjdesi Veriliyor

40 yaşında olup da emekli olmak isteyen vatandaşlara yönelik uygulamaları herkes merak ediyordu. Açıklanan şartlar doğrultusunda herkes Sosyal güvenlik kurumu ya da sosyal sigortalar kurumuna başvuru yaparak erken emekli olabilme fırsatını elde edecekler.

40 yaş ve üstü vatandaşlar için erken emeklilik yolunu açan tasarı ile belirlenen şartlar yerine getirildiği takdirde emeklilik haklarından fayda sağlanması gündemde. Vatandaş 40 yaşında ya da üstünde olup emekli olmak istiyorlarsa belirtilen şartlara uygun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Sosyal Sigortalar Kurumuna şahsen başvuru yaparak emeklilik haklarından yararlanabilecekler.

40 Yaş Üstünde Emekli Olmak İçin Neler Yapmak Gerekiyor

40 yaş ve üstünde olan vatandaşları ilgilendiren konu gündemde yaratmaya devam ediyor. Ona göre malullük maaş uygulamasına yönelik düzenlemeler kapsamında 40 yaşını aşmış ve sağlığı ise çalışma şartlarına uygun olmayan kişiler için erken emeklilik imkânı sunuluyor.

Çalışacak iş gücünü ve beden sağlığını kaybetmiş vatandaşlar Bu sebepten dolayı çalışamayan kişiler 40 yaş üstü olanlar erken emekli olmak için başvuru şahsi olarak yapabilecekler. Başvuru yapıldığı sırada en önemli şartlar ise doktor tarafından beden sağlığını kaybettiği Ve bu sebepten dolayı çalışamayacağı onaylı bir raporun alınması yönünde.

40 yaş üstünde olan kişiler emekli olmak isteyen bireyler bu şartlar dahilinde emeklilik başvurusu yapabiliyorlar. Fakat bilinmesi gereken bir noktada sağlık raporunda en az %60 ya da üstü oranlarında sağlık kaybının olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Kişi şahsen ya da işvereni tarafından erken emeklilik için başvuruda bulunabilecek iken gerekli işlemler de yetkili merciler tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye’de çalışan vatandaşların çok büyük bir kısmı iş kazalarında ya da meslek hastalıkları gereğince sağlıklarını kaybedebiliyorlar ve bundan sonraki süreçte çalışamaz hale gelebiliyorlar. Bu hastalıklar neticesinde kaza sonucu sakatlanıp vücut uzuvlarını kullanamaz hale gelen vatandaşlar malulen emeklilik başvurusunda bulunabiliyorlar. Sağlığında problem yaşayan ve 40 yaş üstü olan vatandaşlar malulen emekli olabilmeleri için sosyal güvenlik kurumuna ya da sosyal sigortalar kurumuna şahsen başvuru yapabilme Hakkı elde ediyorlar.