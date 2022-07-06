ABD Dışişleri Bakanı, G20 Konferansında Rus Lavrov İle Görüşmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , bu hafta Bali'de düzenlenecek G20 bakanlar konferansının oturum aralarında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşecek.

Ancak yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li üst düzey diplomatın toplantıya katılan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmeyeceğini söyledi.

Yetkililer, Wang ile görüşmeleri sırasında Blinken'in Çin'i Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklememesi konusunda bir kez daha uyaracağını ve G20 bakanlar toplantısını ulusları Moskova'ya çatışma tarafından engellenen deniz yollarını yeniden açma çabalarını desteklemeye zorlamaya çağırmak için kullanacağını söyledi.

ABD'nin Doğu Asya elçisi Daniel Kritenbrink, Blinken'in Cumartesi günü Çin'den Wang ile yapacağı görüşmelerde Ukrayna konusunda "samimi" bir takas beklediğini söyledi.

"Bu, Çin'in Ukrayna bağlamında yapmasını ve yapmamasını beklediğimiz şeylerle ilgili beklentilerimizi iletmek için başka bir fırsat olacak" dedi.

Analistler, Washington ve müttefiklerinin büyük bir tahıl ihracatçısı olan Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgalinden bu yana küresel gıda kıtlığı için Moskova'yı suçlarken, yine büyük bir ihracatçı olan Rusya'nın ABD liderliğindeki yaptırımları suçladığı tartışmalı bir G20 borsasını öngörüyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Blinken'in Rusya dışişleri bakanı Lavrov ile görüşmesinin beklenmediğini söyledi.

Rusların bize onlarla ikili görüşmemiz için bir sebep vermesini istiyoruz” dedi.

Ancak Moskova'dan yayıldığını gördüğümüz tek şey, Ukrayna halkına ve ülkesine karşı daha fazla vahşet ve saldırganlık."

Ekonomik ve ticari ilişkilerden sorumlu devlet bakan yardımcısı Ramin Toloui, G20 konferansında Blinken'in enerji güvenliğini ve Ukrayna ve Rus gıda maddelerini ve gübreyi küresel pazarlara geri getirmeye çalışmak için Birleşmiş Milletler girişimini artıracağını söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "G20 ülkeleri Rusya'yı sorumlu tutmalı ve tahıl teslimatı için deniz yollarını yeniden açmaya yönelik devam eden BM çabalarını desteklemesi konusunda ısrar etmeli" dedi. "Bu ister G20 düzeyinde olsun, isterse bireysel G20 ülkeleri düzeyinde olsun, bu, Bakan Blinken'in yapacağı önemli bir noktadır" dedi.

Rusya'yı gemilerinin hareketini engellemekle suçlayan Ukrayna, bu hafta Türkiye ve BM ile tahıl ihracatına garanti sağlamak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Rusya, herhangi bir tahıl hareketini engellediğini reddediyor ve kısmen limanlarındaki madencilik operasyonları nedeniyle Ukrayna'nın hareket eksikliğinden sorumlu olduğunu söylüyor.

Çarşambadan Perşembeye kadar sürecek olan G20 bakanlar toplantısı, yine Endonezya'da Kasım ayında yapılacak bir lider zirvesinden önce gerçekleşti.

G20 ev sahibi olarak ipte yürüyen Endonezya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kasım ayındaki zirveye katılacağını söylemesiyle Rusya'ya yapılan davetleri geri çekmedi - ancak aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'yi de davet etti.

Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden kısa bir süre önce, Pekin ve Moskova “sınırsız” bir ortaklık ilan etti. Ancak ABD'li yetkililer, Çin'in Moskova'ya ABD liderliğindeki yaptırımlardan kaçtığını veya Rusya'ya askeri teçhizat sağladığını görmediklerini söylediler.

Ancak Çin, Rusya'nın eylemlerini kınamayı reddetti ve kapsamlı yaptırımları eleştirdi. ABD'li yetkililer, Çin'in Rusya'nın savaş çabalarına maddi destek sunmaya başlaması halinde yaptırımlar da dahil olmak üzere sonuçları konusunda uyardı.