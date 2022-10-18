4 bankadan yeni deprem! Akbank, Garanti, QNB Finansbank ve Denizbank açıkladı! 30.000 TL Nakit Hemen Ödeniyor

Akbank, Garanti, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 30000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verileceği açıklandı. 4 banka üzerinden yapılan kredi kampanyasında 30000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olup, hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri başvuruları 5 dakika içerisinde kolay birşekilde yapılmaktadır. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara nakit ihtiyacınızın olması durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır.

Akbank Garanti Bankası QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden yapılan kampanyaları sadece bireysel müşteriler katılıyor ve bireysel müşterilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıkları hemen görülüyor. Akbank Garanti Bankası Finansbank Denizbank hesabı olan vatandaşlar ise internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak 7 24 kredi başvurularında bulunabilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar, bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Akbank şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirebilir veya cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi alabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise Garanti Bankası şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri hesaplarına internet üzerinden yatırılmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.