4 bankadan resmi açıklama: Ziraat, TEB, Garanti ve Akbank duyurdu, 45.000 TL ödemeler olacak 

Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve TEB Bankası üzerinden yapılan yeni açıklamada, 45000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kullanabilecekleri yeni kredi kampanyası hakkında bilgiler yayınlandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu dört banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman 36 ay vadeli olarak hesabınıza yatıra bileceksiniz. Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve TEB Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde verilecek olan bu kredilerde banka kredi puanına göre işlemler yapılarak da kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve TEB Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hizmete demesinden de faydalanabileceğini açıkladı. Sadece bireysel müşteriler için başlatılan 45000 TL ihtiyaç kredisi haricinde, bankalar bu kredi ile birlikte diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarını kapatmak için de başvuru yapabilirler.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, devlet bankası olmasından dolayı başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacak ve düşük faiz oranları ile birlikte sizlere destek kredisi verecektir.

GARANTİ BANKASI

45000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların, Garanti Bankası şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesi üzerinden sadece kimlikleriyle birlikte bireysel tüketici kredisi kullanabilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

AKBANK VE TEB

Akbank ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Akbank, Teb Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, belirtilen kredi politikalarına uygun olarak en yakın banka şubelerine giderek de işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Akbank üzerinden yapılacak olan başvurularda kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda SMS ile başvuru yapabilirsiniz. Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz teb Bankası üzerinden kredi almış olursun.