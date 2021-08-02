Emeklilere 150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı, Emekli olan kişiler tek bir kimlikle 150.000 TL nakit imkanı

Emeklilere 150 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Emekli olan kişiler tek bir kimlikle 150.000 TL kredi kullanıyor. Nasıl emekli kredisi alınır? Emekliye kredi veren bankalar nasıl işlem yapıyor? Haberimizde bu konu hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz.

Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan emekliler için yeni bir kredi kampanyası başladı. 2021 yılı bitmeden bu Kredi kampanyasına katılan müşteriler, Kredi notu düşük olsa bile 150 bin TL'ye kadar krediye anında alabilecekler. Bankaların yaptığı bu kredi kampanyası için sadece emekli olmanız yeterlidir.

Emekli olup kredi notu düşük olan müşteriler vereceğimiz bankalara maaş taşıması yaptıktan sonra kredi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kullandıktan sonra, dilerseniz bu bankadan kredi kartı talebinizi de iletebilirsiniz. Ayrıca bankanın SGK üzerinden yaptığı anlaşma ile birlikte verdiği emekli promosyonlarında bu şekilde kullanabileceksiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan emekli kredisi alabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Vakıfbank 150.000 TL emekliye anında kredi kampanyası

150.000 TL için kredi veren ilk banka sizlere Vakıfbank olarak söylemek istiyoruz. Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde ve özellikle emeklilere yaptıkları kampanyalarla sürekli gündemde olmaktadır. Kasım, Aralık aylarını kapsayan bu Kredi kampanyasında başvuru yapan emekliler emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alıyorsa, 36 ay vadeye kadar ve ilk 3 ay taksit ertelemesi yaparak 150 bin TL kredi başvurusu yapabilirler. 150 bin TL'ye kadar alacağınız krediler de diğer banka borçlarınız varsa Vakıfbank üzerinden bu borçların da kapatılması istenecektir. Kredi başvurusu için size en yakın Vakıfbank şubesine giderek maaş taşıması yapmanız gerekiyor. Maaş taşıması yaptıktan sonra VakıfBank maaşınızın 22 katına kadar kredi verecektir.

Garanti Bankası 150 bin TL emekli kredisi veriyor mu?

Garanti Bankası daha önceki yıllarda 50.000 TL'ye kadar emekli kredisi vermekteydi. Daha sonra bu kredi limiti 100 bine ve son yapılan kampanya ile birlikte de 150 bin TL'ye kadar çıkarılmıştır. Çok başvuru yapıldığı için bu şekilde bir kampanya yapma kararı alınmıştır. Garanti Bankası üzerinden 150.000 TL emekli kredisi alacaksınız, bankaya maaş taşıması yapmanız yeterlidir. Emekli olup bu krediyi kullanacak olan müşteriler emekli maaşlarına uygun olarak faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacaklardır. Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi kullanan müşteriler ayrıca bonus özellikli kredi kartı kullanabilirler. Banka şubelerine giderek sadece kimliğinizle hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

PTT 150.000 TL emekli kredisi

Bilindiği gibi emekli maaşları hem bankalardan hem de PTT üzerinden alınabiliyor. PTT üzerinden alınan emekli maaşlarında da bazı bankalar ihtiyaç kredileri vermektedir. PTT üzerinden anlaşmalı olan ve en çok tercih edilen bankalardan birisi olan Aktif Bank ve Denizbank Toplamda 150 bin TL'ye kadar emekli kredisi vermektedir. İki ayrı bankadan alacağınız bu krediler için size en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor. PTT üzerinden emekli kredisi kullanacak olan müşteriler ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıkları zaman maaşlarının PTT üzerinden olması gerekiyor. Eğer yeni taşıma yapacaksınız ilk kez maaş aldığınız zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 150 bin TL emekli kredisi başvurusu

Emekli kredisi dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk bankalardan bir tanesi kamu Bankası olan Ziraat bankasıdır. Ziraat Bankası üzerinden 150.000 TL emekli kredisi aynı gün içerisinde onay alıp aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu için size en yakın banka şubesine gitmeniz yeterli. Bu bankadan maaş almıyorsanız banka maaşınızı taşımak isteyecek ve diğer banka borçları da kapatarak sizlere 150 bin TL'ye kadar kredi verecektir. Ziraat Bankası'na maaş taşıması yaptıysanız banka ayrıca size emekli promosyonu imkanı da sağlayacaktır.