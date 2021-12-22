4 Banka Faizli, Faizsiz En Fazla 88000 TL Nakit Vereceğini Açıkladı, Bankalarda Kuyruk Oldu

88.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. 88 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? Sizlere yazımızda son dakika kredi kampanyası olarak verilen 88.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız yüksek limitli olan 88.000 TL kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İş Bankası 88.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

İş Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız kredi notunzun 1350 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamazlar. Kredi onay alabileceğinizi düşünüyorsanız, Size en yakın İş Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi kullanabilirsiniz.

88 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere çalışıyor olması durumunda en az 3 aylık sigortalarının aynı iş yerinden yatıyor olması gerekmektedir.

İş Bankası 88.000 TL kredi kullandığınızda ayrıca banka diğer bankadaki olan öncelikli olarak kredi kartı borçlarınızı daha sonra da kredi borçlarınızı kapatarak tek bir bankada ödemenizi sağlayacaktır. İş Bankası 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli Kredi imkanı veriyor.

Vakıfbank 88.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden 88 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız en yakın banka şubesine giderek buradan Kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Vakıfbank üzerinden 88 bin TL'ye kadar kredilerine kullanabiliyor.

Vakıfbank kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını kendi bankasından almasını isteyecektir. Kredi kullanacak olan kişiler çalışıyorsa aynı iş yerinde sigortalı olarak en az 6 aydır, toplamda ise 1 senedir çalışıyor olması gerekmektedir. Kredi başvurularınızı banka şubelerinden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 88.000 TL kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden 88.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 36 ay vadeli olarak alacağınız bu kredileri SMS atarak ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Kimlik numaranızı hemen 5030 numarasına mesaj gönderirseniz 5 dakika içerisinde ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Ayrıca bu bankada bir hesabınız varsa hesabınıza bağlı olarak da bir internet bankacılığı şifresi alırsanız kredi başvurularınızı online olarak da yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu online olarak yaparsınız krediniz hemen hesabınıza yatar. QNB Finansbank üzerinden online kredi kullanacak olan kişilerin en az 1300 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor. Ayrıca bu bankada hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız şartı vardır. Banka müşterisi olmayan kişiler maalesef bu krediyi kullanamazlar.

Faizsiz 88.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapacaksınız ve faizsiz işlem yapmak istiyorsanız 88.000 TL kredi için katılım bankalarının tercih edebilirsiniz. Katılım bankaları üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen kredinizi onaylayabilirsiniz. Faizsiz 88.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin katılım bankaları üzerinden alacakları krediler tamamen faizsiz olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile birlikte Albaraka Türk Katılım Bankası Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz.