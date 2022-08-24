36000 TL Ödenecek! Kimlik Numarası Son Hanesine Göre 1 Banka Kampanya Yapıyor ve Herkese Ödüyor...

TC kimlik numaranız üzerinden 36 bin TL alabileceksiniz. DenizBank sizler için bu uygulamayı başlattı. Başvurunuzu yaparak siz de otuz altı ay vadeye sahip bu ihtiyaç kredisinden üç ay ertelemeli bir biçimde yararlanabilirsiniz. Fakat banka kredi sicilinizin temiz olması gerektiğini unutmamalısınız. DenizBank üzerinden başvuru yaparak nakde ulaşmak için kredi puanınız 1400 ve üzerinde olmalıdır.

Eğer böyleyse de gelir belgesi olmadan kredi onayı alabilirsiniz. Böylece 36 bin TL krediyi 36 ay vade ile kullanabilirsiniz. DenizBank, yaptığı bu duyuruda bireysel olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi olanağı sunmaktadır. Emekli olan ve sigortalı halde çalışmaya devam eden, devlet memuru olan bireyler bu kredi için başvuruda bulunabilecektir.

36 bin TL Kredi Başvurusu Tam Olarak Nasıl Yapılır? Başvuru Aşamaları Nedir?

TC kimlik numaranızdan 36 bin TL kazanmak için başlatılan bu kampanyada herkesin yüzü güldü. Kampanya duyurusu bizzat DenizBank’tan geldi. 36 bin TL’ye kadar varan krediden yararlanmak isteyen kişiler için banka müşterisi olmaları şartı aranır. Böylece internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurular yapılabilmiş oluyor.

DenizBank mobil uygulamasına bilgilerinizle giriş yaparak kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Şubeyi ziyaret etmeye gerek kalmadan her bir işleminiz tamamlanır. SMS ile kredi başvurusu işlemleri henüz aktif hale getirilmemiştir. Bilginize sunmak isteriz. İyi günler dileriz, umarız bu krediyi alırsınız. SMS İle başvuru yapmak isteyenler başvuru yapmak için KREDİM TC KİMLİK yazarak bu mesajı ücretli olması kaydi ile 3280 numarasına mesaj atarlarsa kredi başvurusu yapmış olacaklardır. Başvuru sonucu da 5 dakika içinde sizlere gelir ve onaylanan kredi ne kadar olduğunu kısa mesaj ile görürsünüz.