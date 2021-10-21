QNB Finansbank müjdeyi verdi, banka hesabı açanlara 20.000 TL verecek

Finansbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte Banka hesabı açan müşterilere 20.000 TL'ye kadar hemen onay verileceği duyuruldu. Finansbank'ın kredi politikalarına uygun olan müşteriler kredilerin hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Qnb Finansbank son zamanlarda yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Kredi notu uygun olan müşteriler bu bankadan istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilir ve kendi ihtiyaçlarına göre kredi kullanabilirler. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 1200 ve üzerinde kredi notu varsa banka üzerinden hemen Kredi onay alarak ihtiyaç kredisi kullanabilir. Bankanın ihtiyaç Kredisi olarak yapmış olduğu son kredi kampanyasında Kredi kullanacak olan kişilerin Banka hesabı olmaması ve ilk defa bu Banka hesabı açması durumunda da mobil uygulama üzerinden onay verileceği duyuruldu.

Finansbank üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı merak ediyorsanız bu bankadan birden fazla yöntem ile kredi başvurusu aldığını söyleyebiliriz. Bankadan en çok tercih edilen Kredi kampanyalarından bir tanesi olan sms kredi kampanyasına başvuru yapan kişilere kredi notu yüksek olması durumunda daha yüksek limitli kredi onayları verilecektir.

Sms ile 20.000 TL kredi başvurusu

Finansbank'a son zamanlarda televizyon ve internet üzerinde de sıkça rastladığımız 5030 sms kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler kimlik numaralarını 5030 numarasına mesaj atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilir. 5030 sms kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeye kadar 20 bin TL kredi onayı alırsa kendi kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanarak bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Bankanın yapmış olduğu son kampanya olan ve hesap açtıran müşteriler hesap açtırdık ları Banka hesabı ile birlikte internet bankacılığı şifresi alarak bu bankadan 20.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilir. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu qnb mobil uygulaması üzerinden yapılacak ve bu mobil uygulama üzerinden yapılacak olan kredi kampanyası ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucu gösterilecektir.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ayrıca en yakın banka şubesine giderek sadece kimliklerini bireysel müşteri temsilcisine vererek kredi başvurusu yapabilir.