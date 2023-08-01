Emekli olmak, pek çok insanın hayallerini süsleyen konular arasında yer alıyor. Emekli olmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında prim gün sayısı ve sigortalılık süresi yer alıyor. Aynı zamanda yaş şartı da bulunuyor.

Emekli olmak isteyenler, EYT fırsatını değerlendirerek yaş şartı olmadan aylık almaya başladı. EYT için sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 öncesi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra en az 5000 gün olmak üzere prim şartının sağlanması da gerekli şartlar arasında bulunuyor. EYT’liler için herhangi bir yaş şartı bulunmuyor. Kısmi emeklilik yoluyla da erken emekli olmak mümkün oluyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

10 yıl primle emekli olmak isteyenlerin, 08.09.1999 öncesinde sigorta başlangıcının olması gerekiyor. Aynı zamanda 3600 gün prim ödeme süresi olması da gerekli şartlar arasında yer alıyor. Kadınlar 50, erkekler 55 yaş şartını sağlamak kaydıyla bu haktan yararlanabiliyor. Şartların tamamlanma tarihine göre yaş şartı 58’e ve 60’a kadar çıkıyor.

12,5 YIL İLE EMEKLİLİK KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Kısmi emeklilik için 08.09.1999 sonrasında sigorta başlangıcı olanlar 4500 gün prim gün sayısı şartıyla emeklilik hakkından yararlanabilir. Toplam prim ödeme gün sayısı, 12,5 yıla denk geliyor. 4500 gün prim ödemesinin yanı sıra 58-60 yaş şartının da sağlanması gerekiyor. 2008 yılından sonra kısmi emeklilik koşulu 5400 gün oluyor. 5400 gün prim şartını sağlayanlar, 58-60 yaş şartını da sağlamaları koşuluyla erken emekli olabilir.

Kısmi emekliliğin yanı sıra devlet tarafından yapılan düzenlemeler de söz konusu olacak. BAĞ-KUR emekliliği için 9000 gün olan prim şartının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Bu sayede BAĞ-KUR sigortalıları 1800 gün daha erken emekli olacak. Erken emekli olmak isteyenler, borçlanma yoluna da başvurabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması yoluyla emeklilik tarihinin öne çekilmesi mümkün oluyor.