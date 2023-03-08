33-44-55-66 Bin TL Nakit Ödemesi İçin Bankalar Toplandı, Kimlik İle Verileceği Söylendi!

33 bin TL ve 66.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yeni yapılan kampanyada nakit kredi ödemesini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri verecek olan bankalar kimlik ile hemen işlem yapacağını açıkladı. 50.000 TL'ye kadar kullandırılacak olan bu kredilerde 36 ay vade, 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise sizlere 24 ay vadeli olarak işlem yapılarak Kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

AKBANK

Akbank başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında en düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Akbank üzerinde hesabınızın olması durumunda sms ile ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve dilediğiniz zaman bu işlemleri yaparak kredi ödemelerinden faydalanabileceksiniz. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada cep telefonları üzerinden SMS atarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. sms ile Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44-25 numarasına göndermeniz halinde Kredi başvurunuzu gerçekleştirmiş olacaksınız.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda nakit kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS satarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve bankadan hızlı bir şekilde Kredi kullanabilmektedir. acil kredi kullanacak olan kişiler aynı zamanda cep telefonları üzerinden indirmiş oldukları mobil uygulama aracılığı ile birlikte de kredi başvurularını gerçekleştirebiliyorlar ve bu bankalardan hızlı bir şekilde Kredi kullanabilmektedirler. SMS ile Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

ZİRAAT BANKASI VE DİĞER KAMU BANKALARI

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden de sizlere başvuru gerçekleştirmeleri halinde kimlik ile kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabınızın olması durumunda bankaların internet sitesi ve internet şubeleri üzerinden en düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanabilecek ve dilediğiniz zaman bu kredileri banka hesabınızın olması durumunda kendi hesabınıza yatırabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların emekli olmaları durumunda da emekli maaş hesaplarına göre işlemlerini gerçekleştireceği gibi Kredi işlemlerine hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak da kullandırmaktadır.