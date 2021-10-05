Son Dakika: Emekliye 1000 TL Avans Limitleri Hesaplara Yatıyor, Hesaplarınızı Kontrol Edin

Bankalar diğer müşterilerine olduğu gibi emekli müşterilerine de nakit avans seçeneği sunuyor. Nakit avans müşterilerin kredi kartı limitlerinde kalmak koşulu ile nakit olarak para çekebiliyorsunuz. Aslında bu da bankaların müşterilere sunduğu kredi çeşitlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

İhtiyaç anında kredi kartı limitiniz veya varsa kredili mevduat hesabı limitiniz üzerinden nakit para çekebiliyorsunuz. İhtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılıyor ve herhangi bir evrakla uğraşmaya gerek kalmadan ATM’ler üzerinden hızlıca paranızı alabiliyorsunuz. Bu tutar özellikle kredili mevduat hesabınızda ortalama olarak 500 – 1000 TL arasına çıkarken limitlerine göre çok daha yüksek meblağlara ulaşabiliyor.

Nakit Avans Nasıl Alınır?

Bankanın kredi kartında izin verdiği miktar kadar veya kredili mevduat hesabınızda tanımlı olan limit kadar nakit avans çekebilirsiniz. Çektiğiniz bu parayı nakit veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz. Bankalar çektiğiniz bu paraya da farklı oranlarda faiz uygulayabilir. Bu nedenle parayı çekmeden önce mutlaka bankaların sunduğu faiz oranlarına bakmalısınız. Yine faizin yanında bazı bankalar çektiğiniz nakit avans için tahsis tutarı gibi ek ücretler de isteyebilmekte. Bu rakamlar ve faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterdiği için mutlaka nakit avans başvurusu yapıp paranızı almadan önce bu bilgileri edinmelisiniz.

Nakit Avans Masrafları ve Geri Ödemesi

Nakit avans çektiğiniz miktara, çektiğiniz bankaya hatta bankada kullandığınız kredi kartınıza göre bile değişiklik gösterebiliyor. Bunun yanında kendi banka ATM’niz yerine farklı bir bankanın ATM’sini kullanmanız durumunda masraf daha da çok artıyor. Örnek olarak Akbank’ı ele alırsak 1000 TL Nakit avans çekersek buna 10,50 TL işlem ücreti alıyor eğer farklı bir banka ATM’si üzerinden işlem yaparsak bu tutar 41,21 TL’ye kadar çıkıyor.

Çektiğimiz 1000 TL’yi 10 gün sonra ödersek de 5 TL faiz yansıtıyor. Tabii ki bunun şu anda yapılmış bir hesap olduğunu kullandığınız karta ve bankanın size sunduğu avantajlara göre değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Yine bankada bankaya da alınan bu masraf ve faiz oranları değişebiliyor. Yine çektiğiniz miktar ve ödeme süreniz de ödeyeceğiniz parayı etkileyen noktalardan oluyor. Bu nedenle başvurunuzu yapmadan önce mutlaka faiz oranına ve çıkacak masrafa bakın.