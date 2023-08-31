Vatandaşlar bir gram altının fiyatını ve bir çeyrek altının kaç Türk lirasına (TL) mal olduğunu öğrenmek için arama motorlarına bakıyor. Herkes altının güncel fiyatını merak ediyor. Bugün bir gram altın ne kadar? Peki ya çeyrek altın kaç lira? Altın piyasasındaki son gelişmeleri sizlerle buluştururken, en güncel altın fiyatlarına da haberimizde yer veriyoruz.

Vatandaşlar hem iç hem de dış piyasaları önemli ölçüde etkileyen altın ve döviz kurlarındaki değişimleri merakla takip ediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan haberdar olmak isteyenler, araştırmalarına devam ediyorlar. İşte altında güncel rakamlar.

ALTIN PİYASASINA YÖN VERECEK GELİŞMELER

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden gelen sinyaller ekonomik faaliyetlerde yavaşlamanın devam ettiğine işaret ederken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun karşı yakalarında farklı fiyatlamalara neden oluyor. ABD'de açıklanan işgücü piyasası verileri, istihdamda hızlanan bir yavaşlama olduğunu göstererek Federal Rezerv'in yılın geri kalanında faiz oranlarını koruyacağı beklentilerine yol açtı.

ABD ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilmesine rağmen, Federal Rezerv'in Eylül toplantısında politika faizini sabit tutma olasılığı yaklaşık yüzde 90'a yükseldi. Bunun nedeni, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının beklenenden daha fazla yavaşladığını ortaya koyan verilerdir. Analistler, ABD'de açıklanacak verilerin, özellikle de tarım dışı istihdam verisinin piyasa eğilimlerini büyük ölçüde etkilemesi beklendiğinden önemine vurgu yapıyor.

31 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları ABD'de açıklanan zayıf veriler nedeniyle son bir ayın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımlarını durduracağı beklentilerini artırdı.

Spot piyasada altının ons fiyatı 1945 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise gün başında değer kazancı yaşadıktan sonra 1.671 liraya ulaştı. Çeyrek altınla ilgilenenler için 2.750 liradan satılırken, cumhuriyet altını 11.100 liradan satın alınabiliyor.