50- 46 Yaş Altı İçin Emeklilik Haberi Geldi, Emeklilik Şartları Belli Oldu!

Emeklilik yaşı ile ilgili daha önce yapılan açıklamalar, erken emekli olmak için prim günler ve çalışma gün sayı bazında hesaplanacağı yönünde gerçekleşmiştir.

50 Yaş ve altı için emekli olma müjdesi son dakika açıklaması olarak geldi. Daha önce bu konuda yapılan açıklamalar, erken emekli olmak için prim günü ve çalışma gün sayıları bazında hesap yapılacağı ve söz konusu bu işlemlerini yerine getirmiş olan vatandaşların emekli olabileceği açıklanmıştı.

Bu açıklamaların yapılmasını takiben yapılan hesaplamalar sonrasında başka bir sevindirici gelişme meydana gelmiştir. Emeklilik hakkındaki gelişmeler ise özellikle 50 yaş altındaki vatandaşları ilgilendirmektedir.

50 yaşına gelmemiş olanlar için de çalışma hayatında prim günleri ve çalışma gün sayısı, 50 yaş hedefini tutan kişiler için emeklilikte 50 yaş sınırını beklemeye gerek bulunmamaktadır. 50 yaş emeklilik için gerekli koşullar ile 50 yaş öncesinde emekli olmanın imkanı hakkındaki genel bilgiler ise haberin detayında yer almaktadır.

İş hayatında yer alan kişilerin büyük bir kısmı emeklilik hakkını elde edebilmek için gün saymaktadır. Emeklilik hakkını ne zaman elde edeceğini merak eden kişiler ise bu konu hakkında detaylı araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Bu araştırmalar, bazı taleplerin yetkililere iletilmesini sağlamış ve devlet politikaları da bu talepleri 48,49,50 yaşlarında bulunan vatandaşlar için emekli olma fırsatı sunmuştur.

48 Yaş Emekliliği Nasıl Olacak?

48 yaşında emekli olmak isteyen bir vatandaş hakkında bir örnek sunmak mümkündür. Örneğin doğum yılı 1980 olan bir kişinin işe başlama yılının da 2001 olduğunu ele alalım. Çalışma sürecinde de ortalama 5225 prim günü olduğunu düşünür isek emekli olma şartları da bu güne eklenecektir. Prim günü baz alındığında emeklilik hakkı kazanılması için gerekli olan tek unsur, 25 yıllık çalışma hizmet sürecinin tamamlanması gereklidir. Prim günü sayısının doldurulabilmesi için 2225 prim gününün daha toplam gün sayısına eklenmesi gereklidir. Bu durum ise ortalama olarak 7 senelik bir çalışma sürecine tekabül eder. Kısacası, prim günü hesaplaması yapıldığında 1980 doğumlu olan bir kişi, 41 yaşındayken çalışma süresine ek olarak 7 sene daha tamamlama yaptığında 48 yaşında emeklilik hakkına sahip olmaktadır.