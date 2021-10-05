3 Günlük Evli Kadın Eşini Öldürme Suçlamasıyla Tutuklandı!

Hatay’da meydana gelen olayda 3 günlük evli çift ilk olarak tartışma yaşamaya başlamış ve daha sonra tartışma şiddetlenerek bir kavgaya dönüşmüştü. Kavga sonunda ise bıçak ile ağır bir şekilde yaralanan ve tedavi için hastaneye kaldırılan Mehmet Sönmez, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Eşinin ölümü ardından çiçeği burnunda gelin Zeynep Yonca Sönmez’in ifadesi alınmış ve genç kadının cinayet suçlaması ile tutuklandığı bilgisine ulaşılmıştı. Verdiği ifadede eşi Mehmet Sönmez’in kendisini bıçakladığını öne süren Zeynep Yonca Sönmez, dikkatleri üzerine çekti.

29 yaşındaki damat, kavga sonuncunda hayatını kaybederken 3 günlük eşi Zeynep Yonca Sönmez (24) ise cinayet suçlaması ile tutuklandı ve dehşet verici olay gündemde yer aldı.

23 Eylül günü meydana gelen olay Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak’ta yaşanmış ve detaylar merak konusu olmuştu. 3 günlük evli çiftin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı ve 24 yaşındaki Zeynep Yonca Sönmez, kendisinden 5 yaş büyük eşini öldürme suçlaması ile tutuklandı.

Çiçeği burnunda çiftin konu olduğu korkunç olay sonrasında ihbar yapıldı ve olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşi Zeynep Yonca Sönmez’in kendi kendini bıçakladığını öne sürdüğü eşi ise Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hekimler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek yakınlarını üzüntüye boğdu.

Sönmez’in cenazesinin gerçekleşen otopsi ardından yakınları tarafından teslim alındığı bilgisine ulaşıldı ve 29 yaşındaki genç adamın, Dörtyol’daki mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi.

Genç kadın ise evi terk etmek istediğini ancak eşinin kendisinin gitmesi durumunda kendisini öldüreceğini söylediğini ve daha sonra mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını iddia etti. Genç kadın suçlamaları kabul etmedi ve 3 günlük eşini öldürme suçlaması ile mahkeme tarafından tutuklandı.