3 Çocuk Annesi Özlem Akar Tırın Motosiklete Çarpması Sonucunda Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen üzücü olayda 42 yaşındaki 3 çocuk annesi olan özlem Akar, tırın motosiklete çarpması sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve 3 gün boyunca yaşam savaşı vermişti. 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Özlem Akar'dan acı haber geldi ve Akar'ın 3 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Gaziantep'te yaşanan kazada motosiklete çarpan tır sürücüsünün de kaçtığı açıklanan bilgiler arasında yer almıştı. Daha sonra olay yerinden kaçan ve 42 yaşındaki Özlem Akar'ın ölümüne sebep olan tır sürücüsünün de Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

3 Ocak 2022 Pazartesi gününde Gaziantep'te yaşanan üzücü olay İslahiye ilçesinde meydana gelmişti. Yürek yakan kaza sonucunda 3 çocuk annesi olan 42 yaşındaki Özlem Akar'ın hastanede verdiği yaşam mücadelesi ardından hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. 45 yaşındaki Hüseyin Akar idaresindeki motosiklet, İslahiye ilçesinden Hatay istikametine doğru seyir etmekte idi. Motosiklete arkadan gelen tırın çarpması ardından kazanın korkunç bir hal aldığı ve motosikletin yoldan çıkarak devrildiği bilgisine ulaşıldı. Kaza sonucunda Hüseyin Akar ve arkasında bulunan eşi 42 yaşındaki Özlem Akar ile birlikte 13 yaşındaki kızları Nisa Akar'ın da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi sürecine başlandı.

3 çocuk annesi olan Özlem Akar’ın durumunun ağır olduğu belirtilirken daha sonra Gaziantep'te bulunan özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Talihsiz kadının hastanede 3 gün boyunca yaşam savaşı verdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazası sebebi ile hayatını kaybeden 3 çocuk annesi olan kadının cansız bedeninin Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemler sonrasında defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildiği açıklandı ve cenazenin Boğaziçi Mahallesi'nde defnedileceği ifade edildi.