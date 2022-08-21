3 bankadan yeni karar geldi! Bankalar diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için size destek verecek...

3 banka üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler ile birlikte bankalardaki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada 50000 TL ile 100000 TL arasında borç kapatma kredisi imkanından faydalanacağınızı söylemek istiyoruz.

3 banka tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri, bu bankalardaki kampanyalarından faydalanabilmeleri için şartlara uygun olmaları yeterli olacaktır.

Devlet bankaları üzerinden ve özel bankalar üzerinden başlatılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI ve Diğer kamu bankaları

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan sigortalı olarak çalışan ve başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların devlet memuru olmaları durumunda 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ise 36 ay vadeli kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri gerçekleştirilecek ve onaylanan bu kredilerde aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanmanıza da olanak sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaya devam edecektir. Güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, bu bankalar üzerinden kredi imkanınızı istediğiniz zaman başvuru yaparak alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden şubelere giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

GARANTİ bankası ve AKBANK borç kapatma kredisi

borç kapatma kredisi alabileceğiniz iki banka Garanti Bankası ve Akbank olarak biliniyor. Garanti Bankasi ve Akbank üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatmak için nakit başvuruda bulunabilirsiniz. Size en yakın banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve banka şartlarına uygun olmanız durumunda yine şube yetkisinde alacağınız onaylar ile birlikte kredinize yine şubeden kullanarak hemen borç kapatma kredisi alabileceksiniz.