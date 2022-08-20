Mardin'de Trafik Kazasında 19 Kişi Hayatını Kaybetti! Freni Patlayan Tır Dehşet Yaşattı

Gübre yüklü tırın iki araca çarparak devrildiği öğrenirken kazanın Mardin'in Derik ilçesinde yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Meydana gelen üzücü kaza sonrasında yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına kısa bir süre sonra gübre yüklü olan farklı bir tırın daldığı açıklanırken kaza hakkında detaylar da merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 6’sı ağır olmak üzere 26 kişinin de yaralı olduğunu ifade etti.

Söz konusu kazanın Derik İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında saat 17.00 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Gübre yüklü tır sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi ve tırın freninin boşalması sonrasında iki araca çarpması ardından devrildiği bilgisine ulaşıldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken çevrede bulunan vatandaşlar ise kaza yerinde meydana gelen korkunç kaza hakkında ekiplerin çalışmasını takip ederek yardımcı olmak istedi.

Aynı gün içerisinde meydana gelen Gaziantep trafik kazası sonrasında yaşanan üzücü olay gündemde yer aldı ve vatandaşları şoka uğrattı. Mardin kazası ardından cep telefonu ve güvenlik kameraları olayları kaydetti ve vatandaşların hızlı bir şekilde gelen tırı görmeleri sonrasında kaçıştıkları kameralara yansıdı.

Gaziantep trafik kazası sonrasında ikinci bir trafik kazası haberiyle sarsıldığımızı ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Mardin kazası hakkında merak edilenleri yansıyan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aynı gün içerisinde Gaziantep'te yaşanan kaza sonrasında Mardin kazasında meydana geldiğini ifade etti.

Günün ikinci kaza haberinde 16 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken sekizinin ağır olmak üzere 29 kişinin ise yaralı olduğu yönünde bilgiler yapılan sosyal medya paylaşım üzerinden vatandaşlara aktarıldı.