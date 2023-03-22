3 Bankadan Taşıt Kredisi Hamlesi! Faizlerde Büyük Deprem ve 2 Ay Erteleme Fırsatı

Günümüzde araç fiyatları her geçen gün artarken, araç sahibi olmak için taşıt kredisi kullanmak neredeyse zorunlu hale geldi. Bu nedenle, vatandaşlar en iyi taşıt kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Bazı araba markaları belli modellerinde sıfır faizli kredi sunarken, Türkiye'deki önde gelen bankalar da düşük faizli taşıt kredileri sunarak vatandaşlara yardımcı olmaya karar verdi. Akbank, Halkbank ve İNG Bank gibi köklü bankalar, sıfır ve ikinci el araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için özel taşıt kredisi kampanyaları düzenlediklerini açıkladı. Bu kampanyalardan vatandaşların nasıl faydalanabilecekleri, ne kadar kredi alabilecekleri, kredi özellikleri ve örnek ödeme tabloları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

AKBANK TAŞIT KREDİSİ

Akbank, taşıt kredisi kampanyası ile uzun vadeli ödeme seçenekleri, ödeme erteleme imkanı ve düşük faiz oranları ile araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara yardımcı oluyor. Banka, 48 aya kadar vade seçenekleri sunarak sıfır km veya ikinci el araçlar için kredi kullanımı sağlıyor. Üstelik Akbank Taşıt Kredisi kampanyasından yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş ve gelir sahibi olmak yeterlidir. Kredinin faiz oranı ise yüzde 1,89 olarak açıklanmıştır. 0 km veya ikinci el araçlar için kullanılacak 100 bin liralık taşıt kredisi için 48 ay vade seçilmesi durumunda, yüzde 1,89 oranında faiz uygulanmaktadır. Aylık ödenecek taksit miktarı ise 3.505 lira olarak hesaplanmıştır.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKA

Halkbank, güncel piyasa koşullarında en uygun faiz oranları ile taşıt kredisi veren banka olarak dikkat çekiyor. Müşterilerine 48 aya varan vade seçenekleri sunan banka, kredi geri ödemesine 2 ay sonra başlama imkanı da sağlıyor. 0 km araçlar için hazırlanan örnek ödeme planında, 100 bin liralık kredi kullanan bir vatandaşın 48 ay vade seçeneğini seçmesi durumunda yüzde 1,63 faiz oranı uygulanacaktır ve aylık taksit tutarı 3.285 lira olarak belirlenmiştir. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar da, 7 yaşını geçmeyen araçlara uygun faiz oranları ile kredi kullanabilirler. Halkbank, 48 ay vade ile kullanılacak 100 bin liralık taşıt kredisi için yüzde 1,65 faiz oranı sunarken, aylık taksit tutarı ise 3.301 liradır.

İNG BANK TAŞIT KREDİSİ

İNG Bank, taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlara özel olarak 48 aya kadar vade seçenekleri sunarak, yüzde 2.04'ten başlayan faiz oranlarıyla avantajlı taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Bu kredi, ikinci el ve sıfır araçlar için geçerlidir ve araçlar 8 yaşına kadar olan modelleri kapsar. İNG Bank, esnek ödeme planları ve hızlı onay süreci ile müşterilerinin geri ödeme tutarlarını ve taksit tarihlerini kendileri belirlemelerine imkan verir. Örnek ödeme tablosuna göre, 48 ay vade ile 100 bin liralık kredi çeken bir müşteriye uygulanacak faiz oranı yüzde 2.24 ve aylık taksit tutarı 3.813 liradır. Başvurular İNG Bank'ın internet sitesi, mobil uygulaması ve şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.