3 bankadan son dakika açıklaması: Garanti, QNB Finansbank ve Akbank Vatandaşlar için 35000 TL ödeme veriyor!

Garanti Bankası QNB Finansbank ve Akbank üzerinden genel müdürlükler tarafından yapılan duyuru sonrasında 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Garanti Bankası QNB Finansbank ve Akbank üzerinden genel müdürlük tarafından yapılan duyuru sonrasında 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli kredi verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacı olan kişiler için yapılacak olan bu kampanyada banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar için 3 banka üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar kadar kredinize hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak kullanacaksınız.

Garanti Bankası QNB Finansbank ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların şartlar dahilinde en yakın banka şubelerine giderek de işlemlerini yapabileceğini söylemek istiyoruz. Banka kredi puanı 1200 üzerinde olan vatandaşlar, başvuru gerçekleştirerek, bu üç banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Garanti Bankası, 35000 TL

Garanti Bankası üzerinden 35000 TL kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şubelere giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak kredi kullanabiliyor. Banka kredi puanı uygun olan sigortalı olarak çalışan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için son iş yerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından isteniyor. Emekli olan vatandaşların da emekli maaşlarını kendi bankasından almasını istemektedir.

QNB Finansbank 35000 TL

QNB Finansbank üzerinden 35000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için şubelere gitmenize gerek kalmadan cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Akbank 35000 TL

Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 35000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için banka hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız istenmektedir.