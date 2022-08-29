Son Dakika Haberi Gündem Oldu: Kripto Düşüşü Başladı! Dalgalanmalar Devam Edecek mi?

Son dakika haberleri nihayet yayınlandı. Kripto para borsasında yaşanan dalgalanmalar tam gaz devam ediyor. Borsalarda yaşanan dalgalanmaların ardından kripto para borsası dibi görmek üzere olduğu belirtiliyor. Ünlü analizciler acil sinyal verdi! Analizcilerden yapılan açıklamalarda düşüşün çok sert bir şekil devam edeceği ve bu düşüş trendinin 10 bin dolar bandına kadar gerileceği yapılan tahminler arasında bulunuyor.

Bitcoin tarihi zirvesinden günümüzde %69 oranında uzaklaştı. Sert düşüşün ardından günümüzde birçok kişi iflasın eşiğine geldi! FED Faiz hamlelerinin gelecek günlerde yeniden günlere gelmesiyle beraber BTC’nin aşağı yönde bir düşüş trendinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kripto para dünyasında kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Kişilerin servetinin geçen eylül ayından bu yana %50 oranında azalması kişileri üzen gelişmeler arasında bulunuyor.

FED Faiz Kararları Bekleniyor!

Kripto para yatırımcılarının son günlerde gözü kulağı ABD merkez bankasından gelecek olan FED faiz kararlarına çevrilmiş durumda oluyor. FED faiz kararlarının yakın bir zaman dilimi içinde açıklanmasıyla beraber kripto para borsasında sert düşüş trendinin aşağı seviyelerde devam edeceği belirtiliyor. Kripto para piyasalarının 20.000 dolar bandına tutunduğu şu son günlerde eğer ki 20.000 dolar çizgisi aşağı yönde kırılırsa, batış hikayesinin gerçekleşmesi bekleniyor. FED Faiz kararlarının kripto para piyasasında olumsuz gelişmelere ayak uydurması beklenen en önemli gelişmeler arasında bulunuyor. Yatırımcıların son günlerde gözü kulağı FED faiz kararlarına çevrilmiş durumda!

Yeni Ambargolar Geliyor!

FED faiz kararlarının açıklanmasının ardından yeni ambargoların yakın bir zaman dilimi içinde kripto paralara üzerine yansıtılması bekleniyor. Kripto para piyasasında yaşanan negatif ivme hareketleriyle kişiler ciddi oranda değer kayıpları yaşıyor. Yaşanan değer kayıplarının her geçen gün daha hızlı bir şekilde devam etmesi kişilerin sektörde olumsuz yönde etkilenmesi sebebiyet veriyor.

Yeni ambargoların kripto para birimlerine uyarlanması başta BTC olmak üzere Etherium, Dodge, Tezos gibi para birimlerinin de sert düzeyde düşmesi bekleniyor. Kripto para birimlerinde yaşanan olumsuz gelişmeler özellikle Luna coini derinden vurdu. Luna coinin 0 puana düşmesi böylelikle kripto paralara olan bakış açısını olumsuz yönde etkiledi.