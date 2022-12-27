3 bankadan açıklama: yarın sabah 0.99 faizle nakit kullanacaklara duyuru, Bankalar 5 saat içinde ödeme yapacak

Bankalar üzerinden 0.99 faizle nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uyarı itibariyle nakit ödemeleri gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanyada daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşlar ile birlikte maaş müşterileri, bu kampanyalardan yararlanmaya hak kazanacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan 0.99 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte verilmektedir.

Bankaların müşterisi olan vatandaşlar, bu kampanyalarda 0.99 faiz oranları ile birlikte sadece 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, verilmektedir. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların bu bankalar üzerinden yapmış oldukları başvurularda, nakit kredi kullanmaları durumunda hesaplarına hızlı bir şekilde ödemeler yatırılmaktadır.

0.99 FAİZLİ KREDİ

0.99 faizli kredi kullanmak istiyorsanız ve kamu bankaları üzerinde hesabınızın olması ve bu bankalardan daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmanız gerekiyor. 0.99 faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca banka müşterisi olması durumunda daha yüksek limitlerde kredilerde alabilecekler ve bankanın 0.99 değil, daha düşük faiz oranlarıyla kredilerinden yararlanabilecekler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olsun bu kampanyada özellikle emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşları da öncelik tanımaktadır. Emekli maaşı almış olduğunuz bu bankalar üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, sizlere özel olarak kredi faiz oranları gerçekleştirilerek ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. On bin TL kredi ödemesi almanız durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve toplamda da 36 ay vadeli kredi kullanmış olacaksınız.