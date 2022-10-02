3 bankadan açıklama umut oldu! Emekli ve diğerleri, Garanti, Akbank ve QNB Bankasından nakit ödemeleri 40.000 TL alacak

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde, Garanti Bankası Akbank ve Finansbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, detaylı 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceğiniz bir kampanya yayınlandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kredileri sadece emekli olan kişilerdir uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar da en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kredi kampanyalarında, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda, bankalar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden sizlere 36 ay vadeli olarak kredi imkanları sağlarken, özellikle diğer bankadaki olan kredi kartı borçları başta olmak üzere ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı borçlarınızı da kapatmak istemektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay birşekilde yapabilecek. onaylanan bu kredileri de hesaplarına yatırarak, istedikleri zaman aynı gün içinde kullanabileceklerdir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileri, onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da istedikleri zaman kullandırılmaktadır. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri, şube yetkisi onayında verilerek, 36 ay vadeli 40 bin tl olarak gelir belgesiz ödenmektedir.

Akbank

Akbank müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak aynı gün içinde öğrenebilir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalar sonrasında kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için aynı dakika içerisinde kredi ödemeleri SMS atılarak te verilmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için düşük faiz oranları ile birlikte 40000 TL ödeyeceğini açıkladı.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi Tc Kimlik Numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak atarak yapabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında onaylanan tüm krediler ne kadar oldu sizlere kısa mesaj olarak gönderilir ve onay almanız durumunda da hesaplarınızı hızlı bir şekilde ödemeler alabilirsiniz. Banka müşterisi olan vatandaşlar ise mobil uygulamaları kullanarak da ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak, ne kadar onay alacakları hakkında bilgileri öğrenebilmektedirler. Emekli olan vatandaşlar ise bu bankadan kredi almak istiyorlarsa öncelikli olarak emekli maaşını banka şubelerine taşımaları gerekiyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka şubelerine taşıyarak, hemen hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.