3-4-5-6 Ekim Tarihlerinde Hesaplarınıza 20.000 TL Ödeme Olacak! Bu Kampanyadan Sadece Bireysel Müşteriler Yararlanacak!

3 ve 6 Ekim tarihleri arasında Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan gelir belgesiz 20000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına, sizlerde hızlı bir şekilde katılabilecek ve bu bankanın başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasına katılarak, 20000 TL'ye kadar ödemeler alabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak ve en düşük faiz oranları ile birlikte kredi notu'nuza göre, onay almak istiyorsanız bu tarihler arasında başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz.

Yapılacak olan kredi başvuruları ile birlikte işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve banka kredi puanı uygun olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 20000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almalarına olanak sağlanmaktadır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle bireysel müşterilerine emekli olmaları durumunda emekli maaş hesaplarında bu bankalara taşımaları ile birlikte 20000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabileceği haberi de verildi. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç vereceği açıklandı.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak...

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabilecek ve onaylanan bu kredileri de hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde öğrenebileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden hızlı bir şekilde kısa mesaj atarak, ihtiyaç kredisi bulunacak olan vatandaşlar, 44 11 numarasına, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi yaparak sizlere ne kadar kredi onayı verdi. hakkında bilgileri de hemen göndermektedir.