3 bankadan açıklama şok etkisi yarattı! Garanti Bankası Akbank ve Finansbank hemen ödeme verecek, 100.000 TL alın...

Garanti Bankası Akbank ve Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişiler için yeni bir kampanya duyurusu bugün paylaşıldı ve başvurular hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan kişiler acil ihtiyacı olması durumunda bu üç banka tarafından yapılan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak ekonomik durumda sıkıntı yaşayan ve Acil para isteyen kişilerseniz hemen onay alabilecek ve 24 ay vadeli kredi alabileceksiniz.

Garanti Bankası Akbank ve Finansbank yapmış olduğu bireysel krediler ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde ödemeler verirken nakit kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların da uygun faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerini hesaplarına yatıracağını açıkladı. Garanti Bankası Akbank ve Finansbank yapmış oldukları bu kampanyalarda bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplara yatırmaktadır.

Garanti Bankası Akbank ve Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin bireysel kredi politikalarına uygun olmaları durumunda Kredi işlemlerini banka şubeleri üzerinden kimlikleri ile birlikte yaptığı bildiği gibi aynı zamanda banka müşterisi olan kişilere şubelere gelmeden mobil uygulamalar üzerinden de bireysel kredi kullandırmaktadır. 3 banka üzerinden de hesabınızın olması durumunda hemen kendi hesabınız ile birlikte mobil uygulama şifresi alarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlem yapabileceksiniz. 3 bankanın da kendi resmi internet sitesine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.