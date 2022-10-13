3 Bankadan açıklama geldi! Son dakika haber verildi! Akbank, Garanti ve TEB Bankası 30.000 TL Ödeme yapacak!

Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanmış olmaları durumunda ve düzenli ödemiş olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, 30000 TL'ye kadar kredi ödemeleri yapılacağı haberi verildi. Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden sizlerde nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınızı yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceği bu kampanyaların üzerinden hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabilmektedirler. Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden sizlerde kredi başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesi üzerinden yapacağınız işlemler haricinde internet siteleri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırabileceksiniz.

Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası kredi başvurusu...

Akbank Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden kredi başvurularının yapılacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi ödemeleri verilmektedir. En yakın banka şubesine gitmek durumunda olmayan vatandaşlar cep telefonları üzerinden hızlı bir şekilde oturdukları yerden de ne kadar kredi onay alacaklarını görebiliyor.

Akbank müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden Garanti Bankası müşterisi olan vatandaşlara, Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden TEB Bankası üzerinden de cepteteb uygulaması üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, nakit ihtiyacını bu şekilde alabilirler.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek isteriz. Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Acil ihtiyacınızın olması durumunda hızlı birşekilde kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz tep Bankası üzerinden kredi almış olursunuz.