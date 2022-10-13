0-2-6-8-4: Son TC kimlik numarası olanlara 60.000 TL ödeme yapıldı! 4 gün sürecek kampanya devam ediyor!

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanabileceğiniz 60000 TL, ödemelerde 24 ay vadeli kredi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 60000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan bu bankalar üzerinden kredi almak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri 3 ay ertelemeli olarak ödenmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu...

Yapı bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında aynı gün içinde hesaplarına 60000 TL ödeme yaptırabilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden başvurularınızı yapabileceğiniz gibi oturduğunuz yerden cep telefonu üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinize aralarda boşluk bırakarak yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, onay almaları durumunda en yakın banka şubesi üzerinden kredisini kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle mobil uygulama kullanan vatandaşları da istedikleri zaman kredi işlemleri yapılacağı açıklandı. Mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verileri ve onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak kullandırılmaktadır.