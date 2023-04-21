3 banka duyurdu, 2000 TL ve 10000 TL Emekliye ödeme verildi

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, emekli maaşını kendi bankalarından alan tüm vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, 2.000 TL ile 10.000 TL arasında nakit kredi kullanmak isteyen emekliler, 36 ay vade seçeneği ile düşük faiz oranları ile kredi alabilecekler.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşı hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi ödemelerini gerçekleştirdikten sonra kredileri hemen kullanabilecekler. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvuru işlemlerinin tamamlanmasını sağlıyor.

Garanti Bankası, emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlar için, şubeye gitmeden de başvuru yapabilme imkanı sunuyor. Bu sayede, zaman kaybı yaşanmadan kredi başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Kredi onayı alındıktan sonra, nakit krediler emekli maaş hesaplarına yatırılıyor ve hemen kullanıma hazır hale getiriliyor.

Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşlar için, SMS ile kredi servisi ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası, masrafsız ve daha yüksek limitlerde kredi onayı da vermekte.

Denizbank, emekli maaş müşterisi olan vatandaşlar için, nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Kredi onayı alındıktan sonra, aynı gün içinde hesaplarına ödeme yaparak kredilerini kullanabilecekler.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, emeklilere düşük faizli nakit kredi fırsatı sunuyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu kredi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için önemli bir fırsat sunuyor.