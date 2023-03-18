3 banka birleşti, Evden çıkmadan 72.000 TL nakit ödemesi alabileceğiniz kampanya başladı

3 banka tarafından yapılan açıklama sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişileri 72.000 TL nakit ödemesi bu bankalar üzerinden verileceği açıklandı. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak sizlerde 3 ay ertelemeli kampanya ile birlikte Kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve nakit kredinizi hesabınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz. 72000 TL özel bankalar tarafından verilecek ve banka kredi notunuza bakılarak sizlere onay imkanı sunulacaktır.

Akbank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında banka müşterisi olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken banka müşterisi olup ihtiyaç kredisini kullanacak olan tüm vatandaşları Akbank direkt uygulaması önerilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda nakit ihtiyacı olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri ve bu Kredi kampanyasına katılarak diledikleri zaman masrafsız Kredi alabilecekleri açıklandı.

Gelir belgesiz 72.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından da ihtiyaç kredisi başvurularını yapabilmektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurumuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi sizlere düşük faiz oranları ile birlikte verilirken 50.000 TL'ye kadar onaylanan krediler için banka sizlerden sadece 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak masrafsız ve gelir belgesiz ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan diğer tüm vatandaşların da başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve banka hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte Kredi ödemeleri uygun faizlerle kullandırılmaktadır.