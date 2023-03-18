Devletten Prefabrik Ev Yapacaklara Geri Ödemesiz 200.000 TL Destek

Doğal afetler sonucu yeni bir eve ihtiyaç duymanız halinde, prefabrik ev yardımı size yardımcı olabilir. Gerekli şartları sağlamanız durumunda başvuru sürecini takip ederek geri ödemesiz olarak destek alabilirsiniz. İşte 200 bin liraya kadar geri ödemesiz destek için detaylar…

Türkiye’de yaşanan doğal afetler sonucu evsiz kalan ya da ağır hasar görmüş evlerde yaşım sürdüren çok sayıda vatandaş bulunmakta. Doğal afetlerden dolayı evsiz kalınmasından dolayı devlet vatandaşa müjde verdi. Hükümet, betonarme ya da prefabrik ev yaptırmak isteyenlere 150 ile 200 bin lira arası destek sağlayacak proje başlattı. İhtiyacı olanların mali zorlukları gidermek için devlet tarafından tasarlanmıştır.

Geri ödemesiz olarak bu destekten faydalanmak için başvuruda bulunacak olanların belli koşulları yerine getirmeleri gerekir. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler haberimize göz atabilir…

Devlet tarafından geri ödemesiz olarak prefabrik ev desteğinden faydalanmak isteyenler için bazı kriterler mevcut. Öncelikle başvuruda bulunacak olan kişilerin TC vatandaşı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra en az 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Hanede yaşayan kişi başına düşecek gelir net asgari ücretin 3 te birinden az olması gerekir. (2 835,33 TL)

Prefabrik Ev Desteğine Başvuru

Belirtilen kriterlerin karşılanması halinde, adresinizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişim kurularak prefabrik ev desteği için başvuru yapabilirsiniz. Yapılan başvuru sonucu destek için uygunluk için araştırma yapılır.

Gerekli olan tüm koşulları sağlamanız durumunda “Yoksulluk sınırının altında yaşayan ve gerekli koşulları sağlayan haneler” maddesine göre nakdi destek alabilirsiniz. Yapılacak yardım sadece kendi betonarme ya da prefabrik evlerini inşa edecek vatandaşlar için geçerlidir. İnşa edilmiş bir ev satın almak isteyenler için geçerli değildir.