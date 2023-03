Hesaplara Maaş Yatırılıyor! 11 Haneli TC Kimlik Numaranızın Kontrolünü Yapın

Devlet aracılığı ile ödenen birçok karşılıksız ödemelerle ilgili haberlerde merakla bekleniyor. Pek çok vatandaşa destek adı altında verilen maaşlar da hesaplara yatmaya başladı. Destek paraları adı altında verilen maaşlardan biri de evde bakım maaşları oldu. Evde bakım maaşları T.C kimliklerin son hanelerine göre bakan vatandaşın hesabına da yatmaya devam edecek. Evde bakım maaşlarının ödemeleri ise ay sonuna kadar gerçekleştirileceği söyleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti evinde her ne sebepten olursa olsun yardıma muhtaç kişilere de yardımlarını sürdürüyor. Bu bakan kişilere de devlet evde bakım maaşları adı altında da para yardımlarını sağlamaya devam ediyor. Evde bakım maaşları ise ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Bu kişiler e-devlet ya da SMS üzerinden bakım aylıklarının da yatıp yatmadığını düzenli bir şekilde kontrol edebilir. Evde bakım maaşları ise şehir şehir hesaplara da yatmaya devam edecek. Evde bakım maaşları fiyatı ise 4337 TL olarak söylenildi.

Evde Bakım Aylıkları Ayın Hangi Zamanlarında Yatıyor?

Devlet destek adı altında Türkiye'deki her vatandaşına da yardım ediyor. Bu destek adı altında olan yardımlardan biri de evde bakım maaşlarıdır. Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlükleri tarafınca bakan kişiye her ay düzenli şekilde para yatırılıyor. Evde bakım aylıkları da her ayın 15'i veya 31'i arasında olacak şekilde hesaplarda olmuş oluyor. Fakat bu evde bakım maaşlarının yatması bakan kişinin T.C kimliğinin son hanesine göre yatırma işlemi gerçekleştiriliyor.

Evde Bakım Aylıklarının Yatıp Yatmadığı Nereden Kontrol Edilebilir?

Evde bakım maaşlarının hesaba yatıp yatmadığı şu şekilde sorgulanabilir. İlk önce bakımı gerçekleştiren vatandaş e-devlet'e girmelidir. E-devlet'te engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yerine basarak kişinin T.C kimlik numarasını ve şifresini yazmalıdır. Bunları yaptıktan sonra e-devlet'te ekrana yansıyan görüntü ile maaşlar hakkında bilgiler de verilecektir. Ayrıca şu şekil ile de sorgulama yapılabilir. Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alan kişiler SMS üzerinden sorgulatabilir. 4737'ye bakiye yazıp göndererek evde bakım aylıkları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.