28 bin TL Ödeme haberi verildi: Garanti Bankası-Denizbank-Akbank ödeyecek

Garanti Bankası, Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada 28000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği duyuruldu. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları 28000 TL ödeme verilecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için bu bankalar üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına uygun bir vatandaş olmanız isteniyor.

3 özel banka tarafından başlatılan bu kampanyada 28000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeler yapılacaktır.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu detayları nelerdir?

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, müşterisi olmanız durumunda garanti mobil uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 28000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi ödemelerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine giderek de kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz, bu krediyi kullanabilmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu detayları nelerdir?

Akbank ve Denizbank'a yapmış olduğu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte sizlere 28000 TL kredi veriyor ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuyor. Akbank ve Denizbank üzerinden kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, hangi bankada hesabınız varsa o bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 24, bu krediyi kullanabilirsiniz.

Akbank hesabı olan vatandaşların Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacakları işlemlerde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Denizbank Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden internet şifresi oluşturarak deniz mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, uygun faizlerle bu kredileri aynı zamanda bankaların internet siteleri üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor.