Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin son açıklamasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarını titizlikle araştırıyor. Herkesin aklındaki en önemli soru ise altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği. Ayrıca, gram altının yılsonu için öngörülen değeri de merak ediliyor. Ayrıca yatırımcılar çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını da yakından takip ediyor. İşte detaylar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz günlerde politika faizinde bir artışa giderek faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselttiğini açıkladı. Bu karar hem döviz hem de altın piyasalarında önemli bir hareketliliğe yol açtı. Yatırımcılar şimdi ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını merakla bekliyor. İşte güncel altın rakamları.

28 AĞUSTOS 2023 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons başına altın fiyatı şu anda bir önceki kapanış fiyatının biraz üzerinde, 1.915 dolardan işlem görüyor. Analistler bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam raporunun önemine vurgu yaparak tarım dışı istihdam verisinin piyasa eğilimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağının altını çiziyor.

Türkiye'nin veri gündemi ise bugün nispeten sakin. Ancak analistler ABD'den gelecek Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerini yakından takip edecek. Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatı için direnç seviyesi 1.920$'da, destek seviyesi ise 1.900$'da bulunuyor.

28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüşe geçen altın, tepki alımlarıyla yeniden yükselişe geçti. Şu sıralar altının gram fiyatı 1.636 liradan işlem görüyor. Ancak altının gram fiyatı bu seviyeleri koruyamadı ve tepki alımlarıyla yükseliş yaşadı. Hafta sonunda yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.634 liraya ulaştı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, şu saatlerde yüzde 0,10 artış göstererek 1.636 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde çeyrek altın 2.744 TL, Cumhuriyet altını, 11.298 lira ve yarım altın 5.506 liradan işlem görüyor.