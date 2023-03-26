Cebinde Akbank hesabı olan: 54.000 TL ödeme, Son Dakika Haber

Akbank yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara vermiş olduğu yeni İhtiyaç kredisinde 24 ay vadeli 54.000 TL gelir belgesiz ve masrafsız tüketici kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu Kredi başvurusunda nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi internet üzerinden sizlere hemen aynı gün içinde onay almanız durumunda hesabınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda 54 bin TL kredi alabilmeniz için banka kredi puanınızın da uygun olması gerekmektedir.

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların kredi puanı uygun olması durumunda başvurularını Bu bankanın mobil uygulaması üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirerek hemen ödeme alabileceği bir kampanya bulunmaktadır. Akbank hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar hesapları üzerinden internet şifresi oluşturarak Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Akbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Akbank müşterisi olmanız durumunda en yakın banka şubesi üzerinden bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu bankadan ne kadar onay aldığınızı hemen görebilirsiniz. Akbank aynı zamanda kendi banka ATM'si üzerinden ve 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de sizlerden bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu almaktadır.